У податковій нагадали, хто з ФОП має використовувати касові апарати

На тлі протестів підприємців-фізичних осіб, які виступають проти використання систем РРО (ПРРО), а також суперечливих заяв у Верховній Раді — то про відтермінування запровадження штрафів за незастосування системи до 2023 року, то спростування цієї інформації, у податковій службі ще раз пояснили, хто зобов'язаний застосовувати касові апарати, а хто — вести облік товарних запасів.

У ДПС наголосили, що платники єдиного податку I групи не зобов'язані застосовувати РРО/ПРРО та вести облік товарних запасів.

ФОП — платники єдиного податку ІІ — ІV груп зобов'язані застосовувати РРО/ПРРО, але не зобов'язані вести облік товарних запасів, якщо вони не продають технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту; лікарські засоби та вироби медичного призначення; ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та напівдорогоцінного каміння і якщо вони не є платниками ПДВ.

З усієї спільноти фізичних осіб — підприємців — платників єдиного податку ІІ — ІV груп — обов'язок ведення обліку товарних запасів поширюється лише на платників, зареєстрованих платниками ПДВ, які здійснюють реалізацію:

технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;

лікарських засобів, виробів медичного призначення;

ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Тим часом у Верховній Раді таки зареєстрували проект закону, яким пропонується відкласти запровадження штрафних санкцій за незастосування РРО (ПРРО) до січня 2023 року. Водночас, пропонується запровадити штрафи для тих, хто встановити систему до 1 березня 2022 року, на рівні 10 відсотків від передбаченого у законі. Голосування щодо цього законопроекту може відбутися 1 лютого.

Фото із сайту ДПС

58

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter