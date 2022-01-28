Прогноз довелося переглянути: у НБУ розповіли, що буде із заробітними платами українців до кінця року

У Національному банку переглянули свої прогнози щодо зарплат в Україні протягом найближчих років та у 2022 році.

Так, в Інфляційному звіті за січень поточного року прогнозується, що диспропорції на ринку праці та значний попит на робочу силу за кордоном і надалі «тиснутимуть на заробітні плати у бік підвищення». Саме це й зумовило перегляд прогнозу НБУ.

У Нацбанку зазначають, що з урахуванням «прискореного зростання заробітних плат у номінальному вираженні», їхній розрив із закордонними альтернативами зменшуватиметься, що, на думку НБУ, «зменшить мотивацію до міграції».

Щодо темпів зростання номінальних зарплат, то у середньостроковій перспективі вони знизяться до 9−10 відсотків із порядку 15 відсотків у 2022 році.

Прогноз НБУ

«Реальна заробітна плата зростатиме близько 6% у 2022 році та 4% на рік — у 2023−2024 роках, відповідаючи рівню зростання продуктивності в економіці на тлі перекваліфікації. 2022 року певний стримуючий ефект на зростання зарплат матимуть обмеження на збільшення зарплат працівників державних органів влади, хоча його значною мірою нівелюють анонсовані підвищення зарплат в освіті та охороні здоров'я», — йдеться у звіті Нацбанку.

Нагадаємо, що у жовтневому Інфляційному звіті НБУ прогнозувалося, що ціни на електроенергію поступово наближатимуться до економічно виправданих, і що підвищуватимуть тариф на 25% щороку.

Фото Pixabay

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