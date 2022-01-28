Зростання до ринково обгрунтованого рівня: у Нацбанку розповіли, що буде з цінами на газ після травня

В Інфляційному звіті НБУ за січень 2022 року, в якому було переглянуто прогнози з приводу зарплат, прогнозується розвиток ситуації з тарифами на житлово-комунальні послуги, зокрема зростання цін на газ.

У документі зазначається, що восени 2021 року було зафіксовано тарифи на опалення та гарячу воду, а на електроенергію для окремих споживачів навіть знижено.

«Фіксація тарифів ЖКП на тлі різкого подорожчання газу у світі призвела до накопичення значних розривів між цінами для населення та бізнесу. Це може зумовити коригування тарифів для населення до ринково обгрунтованих рівнів у майбутньому. У той же час, з урахуванням очікуваної корекції на зниження цін на європейський газ у 2022 році та соціальну значущість ЖКП, приведення більшості тарифів до імпортного паритету, ймовірно, буде поступовим і триватиме кілька років», — наголошується у звіті.

У НБУ очікують, що світові ціни на газ залишатимуться на поточному рівні у I кварталі 2022 року, а надалі вони почнуть повільно знижуватися «завдяки вирівнюванню балансу на ринку». Водночас попит на «блакитне» паливо утримуватиме їх високими — вищими, ніж до початку пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що в уряді обіцяють не піднімати тарифи на послуги ЖКГ до кінця опалювального сезону.

Фото Pixabay

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