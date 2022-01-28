Одній із груп пенсіонерів збільшать надбавку до пенсії на 523 грн: кому чекати на підвищення

У 2022 році після березневої індексації пенсії військовим у середньому збільшаться, як обіцяють у Мінсоцполітики, на 700 гривень Упродовж року заплановано й два підвищення надбавок до пенсійних виплат учасників бойових дій.

Надбавка пенсіонерам з УБД «прив'язана» до прожиткового мінімуму для тих, хто втратив працездатність, і становить 25 відсотків ПМ. У грудні «мінімум» підвищили до 1934 гривень. Відтак надбавка становить 483,5 грн.

У липні заплановано підвищення показника ПМ для тих, хто втратив працездатність, до 2027 грн., отже, надбавка зросте до 506,75 грн. А 1 грудня прожитковий мінімум збільшать до 2093 грн — надбавка становитиме 523,25 грн.

Разом із збільшенням прожиткового мінімуму зростатиме й основна пенсія учасників бойових дій — вона становить 210 відсотків ПМ для тих, хто втратив працездатність.

Фото Pixabay

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