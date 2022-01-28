28.58 / 28.88 31.81 / 32.28
Київ: +2
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У Нацбанку дали прогноз щодо цін на продукти

15:14 28 січня 2022
Магазин

У Нацбанку України, який прогнозує зростання тарифів на послуги ЖКГ до ринкових протягом кількох років, зробили прогноз й щодо цін на продукти.

Так, в Інфляційному прогнозі за січень 2022 року зазначається, що висока продовольча інфляція зберігатиметься. Насамперед, для продукції, яка потребує великих енерговитрат: соняшникова олія, цукор, хліб, тепличні овочі.

У документі наголошується, що зростання цін дозволить уповільнити корекція вартості енергоресурсів, а також хороші врожаї минулого року.

«Додатково впливатимуть заспокоєння світового інфляційного сплеску та вичерпання наслідків пандемії, що, зокрема, позначиться на більш істотній корекції цін на сировину, продовольство та логістику. Враховуючи потужність проінфляційних факторів та потребу подальшої підтримки постпандемічного відновлення економіки, повернення інфляції до цільового діапазону 5%±1 ст. п. за дотримання закладених у базовий сценарій монетарних умов очікується у середині 2023 року», — йдеться у звіті.

Також у НБУ спрогнозували, що реальна заробітна плата збільшиться на 6% у 2022 році і на 4% - у 2023—2024 роках.

Фото Pixabay

205

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

Обранниця Мурата

«Дістали коментарями про Ані Лорак»: Мурат Налчаджіоглу звернувся з проханням до підписників

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Невістка-стриптизерка Корольової похвалилася під Сердючку своїм майже ідеальним «пиріжком»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.