Наскільки ретельно банки відслідковують банківські транзакції: пояснює Гетманцев

Блокування коштів на банківських картках — тема, яка хвилює багатьох українців, у зв'язку з посиленням фіскалізації. Візьмемо доволі розповсюджений сьогодні приклад: людина потроху торгує, гроші від покупців вона отримує на особисту картку. Водночас ця особа не зареєстрована як підприємець. Постає питання: чи може банк заблокувати картку такому нелегальному підприємцю?

Як зауважує голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, по каналах фінмоніторингу банк може виявити таку операцію та заблокувати рахунок. Згодом вони мають право передавати цю інформацію в податкову.

«Банки ретельно відслідковують та активно передають інформацію. Податкова, можливо, не завжди на це реагує, але прийде час і вона активніше помічатиме такі моменти», — переконує Данило Гетманцев.

Водночас голова комітету пояснює, як працює система фінмоніторингу. До слова, саме так вона діє досить давно та в усіх цивілізованих державах. Побачивши сумнівні операції, банк формує так звані кейси (бере всі взаємопов'язані між собою операції, які демонструють рух грошей, що мають сумнівне походження) і передає їх до НБУ та служби фінмоніторингу. Остання аналізує ці кейси та спрямовує їх до правоохоронних органів. За наявності ознак фінансового правопорушення — до Державної податкової служби. Якщо є дані про склад злочину, тоді вони передаються до Бюро економічної безпеки.

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