Податкова амністія: скільки грошей вже задекларували українці, розповів Гетманцев

Минулого року в Україні стартувало добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб. Наразі вже 1 млрд 270 мільйонів гривень задекларовано. Такі дані в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» навів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Активність розпочалась в грудні, коли люди побачили, що цей механізм безпечний, доступний і дає можливість „відбілити“ свої кошти. У вересні-жовтні у нас було досить пасивне ставлення до податкової амністії, проте в грудні задекларовані кошти збільшились на 60%. Навіть на свята люди декларували статки: в січні вже амністовано понад 220 млн гривень», — зазначає Данило Гетманцев.

Водночас голова комітету додав: якщо ми говоримо про кількість декларантів, які взяли участь в амністії, то 95% - це декларування готівки. Люди отримали відповідний документ, сплатили збір, і все пройшло позитивно.

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