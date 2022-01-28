Доплата до пенсії: хто отримає надбавку у 570 грн з 1 березня

В Україні з 1 березня очікується чергове підвищення пенсій та соціальних виплат. Про підготовку відповідного законопроєкту повідомили у Мінсоцполітики.

Зокрема, пропонується встановити індексацію у 14% розміру щомісячних компенсаційних виплат до пенсії людей похилого віку. Після індексації пенсіонери 75 — 80 років отримають 456 грн доплати, а люди старше 80 років — 570 грн.

Також пропонується проіндексувати на 14%:

- страхові пенсії, призначені до 2019 року — середній розмір підвищення становитиме близько 500 грн;

- пенсії військовим — середній розмір підвищення складе 700 грн;

- мінімальні розміри пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС — середній розмір підвищення становитиме 400 грн;

Пенсіонери, чиї пенсії не підпадуть під індексацію, пропонують доплачувати 135 грн на місяць.

Мінімальна пенсія інвалідам І групи, які мають повний страховий стаж, зросте на 100 грн до 2300 грн.

Пенсіонерам, які не працюють та отримують мінімальну пенсію через брак стажу, збільшать виплати на 166 грн, до 2100 грн.

Крім того, уряд має намір збільшити розмір державної допомоги з 1700 грн до 2100 грн на допомогу для кожної дитини в багатодітній сім'ї. Для людей з інвалідністю та тих, хто не має права на пенсію, це підвищення становитиме 166 грн (з 1934 грн до 2100 грн).

Раніше «ФАКТИ» писали про те, у яких випадках українські пенсіонери можуть втратити пенсійні виплати.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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