Дострокова пенсія для багатодітних батьків: які умови важливі для її оформлення

В Україні багатодітним сім'ям надаються пільги відповідно до норм закону «Про охорону дитинства». У 2022 році уряд має намір збільшити розмір допомоги для кожної дитини у багатодітній сім'ї.

Також батьки, які виховали п'ятьох та більше дітей, мають право на дострокову пенсію.

Достроковий вихід на пенсію мають право жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Вийти на дострокову пенсію за віком вони можуть у 50 років за наявності не менше 15 років страхового стажу, нагадують юристи сайту «Безоплатна правова допомога».

Крім того, на вибір матері або у разі її відсутності, якщо вихованням п'яти або більше дітей займався батько, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менш як 20 років.

У страховий стаж до 1 січня 2005 року зараховується, зокрема, час догляду непрацюючою матір'ю за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку. Починаючи з 1 січня 2005 року — періоди догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку за умови отримання відповідної допомоги, передбаченої законом.

Для призначення дострокової пенсії за віком необхідно надати до Пенсійного фонду такі документи :

- заяву;

- паспорт, ідентифікаційний код;

- трудову книжку та інші документи, що підтверджують набутий страховий стаж;

- свідоцтва про народження дітей;

- паспорти дітей.

Заяву про призначення дострокової пенсії багатодітним матерям можна подати до органу Пенсійного фонду у строк не раніше, ніж за один місяць до пенсійного віку (50 років для жінок) та бажано не пізніше трьох місяців з дня досягнення цього віку.

Пенсія призначається від дня звернення.

Матерям, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, до розміру пенсії призначається надбавка — у розмірі від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (залежно від кількості дітей).

Нагадаємо, дострокову пенсію можуть оформити учасники бойових дій. Для цього потрібно мати необхідну кількість років страхового стажу та відповідний статус.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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