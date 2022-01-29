У Мінсоцполітики розробили порядок позбавлення українців субсидій: як це працюватиме

В Україні влада не лише надає пільги найбільш незахищеним верствам населення, а й контролює, як витрачаються державні виплати. Це стосується пенсій, допомог, субсидій.

У Мінсоцполітики підготували порядок перевірки всіх держвиплат щодо їх обґрунтованості.

Проєкт наказу опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

У документі йдеться, що особиста справа одержувача соцвиплат, зокрема субсидіантів, перевіряється після отримання висновків Мінфіну.

Якщо в особистій справі знайдено невідповідність, проводиться перевірка. Порівнюються дані, отримані з державних реєстрів.

Конролери самостійно обирають спосіб повідомлення субсидіанта (особова бесіда, телефонна розмова, направлення листа на поштову адресу, надсилання повідомлення на електронну адресу, надсилання SMS).

За результатами обробки інформації структурні підрозділи з питань соціального захисту населення приймають рішення щодо:

- призначення (перерахунку) державної виплати;

- припинення нарахування чи проведення держвиплати;

- поновлення нарахування;

- усунення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Якщо субсидіант надав до органів соцзахисту неправдиву інформацію, на підставі якої було призначено та проведено виплату, розраховується сума коштів, що підлягає поверненню.

Однією з найпоширеніших причин, які спричиняють повернення грошей державі: коли сім'я продовжує отримувати субсидію після смерті людини, на яку вона була оформлена.



Повідомляти органи соцзахисту про обставини, що змінилися в сім'ї субсидіантів, необхідно протягом 30 днів.

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