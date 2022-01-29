28.58 / 28.88 31.81 / 32.28
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У Мінсоцполітики розробили порядок позбавлення українців субсидій: як це працюватиме

13:38 29 січня 2022
гроші

В Україні влада не лише надає пільги найбільш незахищеним верствам населення, а й контролює, як витрачаються державні виплати. Це стосується пенсій, допомог, субсидій.

У Мінсоцполітики підготували порядок перевірки всіх держвиплат щодо їх обґрунтованості.

Проєкт наказу опубліковано для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

У документі йдеться, що особиста справа одержувача соцвиплат, зокрема субсидіантів, перевіряється після отримання висновків Мінфіну.

Якщо в особистій справі знайдено невідповідність, проводиться перевірка. Порівнюються дані, отримані з державних реєстрів.

Конролери самостійно обирають спосіб повідомлення субсидіанта (особова бесіда, телефонна розмова, направлення листа на поштову адресу, надсилання повідомлення на електронну адресу, надсилання SMS).

За результатами обробки інформації структурні підрозділи з питань соціального захисту населення приймають рішення щодо:

- призначення (перерахунку) державної виплати;
- припинення нарахування чи проведення держвиплати;
- поновлення нарахування;
- усунення невідповідностей даних в автоматизованих інформаційних системах, реєстрах, базах даних.

Якщо субсидіант надав до органів соцзахисту неправдиву інформацію, на підставі якої було призначено та проведено виплату, розраховується сума коштів, що підлягає поверненню.

Однією з найпоширеніших причин, які спричиняють повернення грошей державі: коли сім'я продовжує отримувати субсидію після смерті людини, на яку вона була оформлена.

Повідомляти органи соцзахисту про обставини, що змінилися в сім'ї субсидіантів, необхідно протягом 30 днів.

188

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Таюне

«Олег з дітьми такий милий»: в мережі відреагували на фото Винника з «таємною» дружиною

М&#39;які сирні трубочки рецепт

Легкий та незрівнянний сніданок від Людмили Борщ: діти щоразу просять добавку

салат

Салат «Добра теща»: ситний, корисний і дуже смачний — його смак надовго запам'ятає будь-який чоловік

Олександр Бережок із дружиною

«До останнього думали, що буде хлопчик»: актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок розсекретив стать майбутньої дитини

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.