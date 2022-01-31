Купити ноутбук, оновити лук: допоможе кредит Smart від Moneyveo

Потрібно поміняти пральну машину? Купити смартфон чи кросівки? Оплатити комуналку? Час від часу кожній людині необхідно придбати товар, заплатити за послуги, зробити ремонт чи поїхати на відпочинок. Інколи ми бачимо акцію «-50%» на омріяний гаджет. Не придбаємо зараз, можемо про нього забути. Знайома ситуація?

Є бажання і реальний шанс, але немає можливості. Чи є? Так, є! Це миттєвий небанківський онлайн-кредит Smart від Moneyveo. Давайте розберемо, наскільки він вигідний та яка в нього механіка роботи на реальній історії.

Досвідом ділиться Артем. Працює оператором у відділенні «Нова Пошта» у Смілі.

«На минулорічного Валентина я захотів купити своїй дівчині новий смартфон, а собі кросівки і акумулятор у «Ниву». Знайшов усі товари по хорошій ціні, але зрозумів, що грошей не вистачить, а до зарплати далеко. А я ще, плюс, обіцяв влаштувати шашлички.

Друг порадив взяти онлайн-кредит у Moneyveo. Я про них чув: Тарас, Сава, вони Красави, і дівчата-єнотки, звісно! Через банк довго і мені не цікаво з ними спілкуватися, щось пояснювати. А тут все швидко і не треба ніяких поручителів.

Зайшов на сайт, вибрав суму, швидко все заповнив. Пройшов верифікацію через приватівський BankID, це дуже просто. Відправив заявку. Хотів вийти на балкон покурити і не встиг — вже прийшов договір. Я його «підписав». І майже одразу отримав повідомлення з банку, що гроші зайшли на картку. І вистачає! Ось і смартфон малій, і для себе кроси, і для машини деталь. Спасибі Moneyveo. І найприємніше, що перший кредит під 0,01%! І ще — з кожним разом я можу брати все більше, адже отримую новий Рівень лояльності. Згодом дійду до 22 000 грн".

Чому люди обирають кредит Smart

Кредити в Moneyveo взяли вже 1,2 млн чоловік, а сам сервіс визнано № 1 на ринку за підсумками народного голосування 2021 року в рейтингу «Українська народна премія». Які переваги у цієї компанії? Їх чимало:

24/7, гроші дають хоч вдень, хоч вночі.

Миттєво. Перший кредит — 8 хв. на реєстрацію, 30 сек. — на рішення.

Жодних поручителів. Фінансові справи клієнта тільки між ним і Moneyveo.

Потрібні лише ІПН, паспорт та банківська картка.

Доступно людям без офіційної роботи, студентам, пенсіонерам та клієнтам з неідеальною кредитною історією.

Прозорість. Процентна ставка вказується в заявці — і не міняється.



Ось чому Манівео вже видала кредитів на 28,7 млрд грн, і ця цифра зростає.

Як взяти гроші у Moneyveo

Аби взяти вигідний та безпечний кредит, робіть, як Артем зі Сміли. Зайдіть на сайт Манівео, заповніть анкетні дані. Дійте згідно до простих інструкцій і вже за лічені хвилини купуйте що забажаєте, ремонтуйте хоч техніку, хоч квартиру, набирайте подарунків собі чи близьким. З грошима завжди краще!

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