Курси долара та євро різко знизилися: подробиці

В Україні другий день поспіль, після значного стрибка, дешевшає валюта та зміцнюється гривня. Ситуація почала змінюватись у п'ятницю, 28 січня.



У Нацбанку зазначили, що 28 січня попит на валюту на міжбанківському валютному ринку знизився й гривня зміцнилася до 28,68 грн/долар США. Регулятор цього дня не робив інтервенції на валютному ринку.

До цього, протягом 24−27 січня, Нацбанк продав 759,5 млн. доларів США з метою згладжування надмірних коливань на ринку.



Експерти зазначають, що ключовою причиною підвищеного попиту на валюту був психологічний фактор, викликаний інформаційним середовищем, що погіршується, й постійними новинами про можливе російське вторгнення в Україну.



Крім того, впливали сезонні та тимчасові фактори — активізація бюджетних виплат у грудні та високі ціни на енергоносії.



Наразі попит населення на валюту залишається помірним. Щоденна купівля бізнесом доларів та євро дещо зросла, але не чинить тиску на нього.

«Наявний обсяг валютних резервів дозволяє нам продовжувати активно діяти на валютному ринку послідовним та передбачуваним способом та нівелювати тимчасові сплески», — йдеться у повідомленні.

Офіційний курс долара на понеділок, 31 січня, встановлено Нацбанком на рівні 28,78 грн за долар, що на 20 копійок нижче за показники 28 січня.

Євро подешевшало на 32 копійки, до 32,02 грн за євро.

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Фото: https://ua.depositphotos.com

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