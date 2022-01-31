Коли тарифи на електроенергію зростуть до європейського рівня: прогноз експерта

За результатами останнього засідання Ради національної безпеки та оборони прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про незмінність тарифів на електроенергію, газ та інші комунальні послуги щонайменше до кінця опалювального сезону. Проте, окрім тарифів, у вітчизняній енергетиці залишається чимало проблем, особливо на тлі загрози початку повномасштабної війни з Росією. Адже наша енергосистема тісно пов'язана з енергосистемами Росії та Білорусі. Проте, схоже, незабаром на вітчизняну електроенергетичну галузь чекають кардинальні зміни, які стосуватимуться і виробників електроенергії, і її постачальників, і кінцевих споживачів, тобто нас із вами.

В уряді серйозно замислилися про перспективу від'єднання української енергосистеми від російської та білоруської мереж та інтеграцію її з європейською енергетичною системою. Українська делегація навіть провела у Брюсселі переговори щодо цього питання з європейськими колегами.

«Наразі розв`язуються технічні проблеми, — повідомив за результатами переговорів міністр енергетики України Герман Галущенко. — Є абсолютна підтримка України в тому, що ми плануємо синхронізуватися з європейськими енергомережами та нарешті відрізатись від енергомереж Російської Федерації та Білорусі. У плані ми маємо 2023 рік. Нині ми на фінальному етапі. Цього року плануємо пройти так званий ізольований режим двічі. Це мають бути зима та літо. Після цього ми вже наближаємося до питання, що ми готові, що ми показали стабільність енергосистеми та її готовність до об'єднання з європейськими енергомережами. Україна вже вклала понад 600 мільйонів євро у модернізацію електромереж, щоб вони були придатні до синхронного функціонування з Європою», — наголосив міністр.

Проте простих українців насамперед цікавить стабільність постачання електроенергії в їхні будинки та доступні тарифи. Про те, що очікує на українську енергосистему у разі її інтеграції з європейською, «ФАКТАМ» розповіла директорка ТОВ «АВГУСТА» (Група Tolk) Ірина Береснєва.

— Міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками переговорів у Брюсселі заявив про перспективу від'єднання української енергосистеми від російської та білоруської мереж та інтеграції з європейською. Чи готова Україна до такого кроку і що для цього треба робити?

— Гучні заяви у медіапросторі, на жаль чи на щастя, досить часто розбурхують уяву наших співвітчизників. Питання перспективи та в цілому готовності повного від'єднання української енергосистеми від Росії та Білорусії є риторичними з кількох причин. По-перше, технічна та законодавча готовність України до цього кроку поки що не досконала, що може призвести до сумних наслідків для нас. По-друге, за повного від'єднання з метою енергобезпеки необхідно обов'язково мати запасний варіант енергопостачання країни в критичних умовах, що сьогодні поки що не здійснено.

Тож цю перспективу необхідно ще дуже уважно опрацювати та забезпечити максимально точними прогнозами балансу. А також провести тестування системи у різні періоди споживання та генерації в ізольованому режимі роботи.

— Чи вплине можлива повна інтеграція української енергосистеми з Європою на вартість електроенергії для споживачів та як саме?

— Перехід української енергосистеми на інтеграцію з Європою, безперечно, вплине на вартість електроенергії. Першим фактором впливу стануть невід'ємні тарифи на розподіл та передачу, які сьогодні розраховуються за певними нормативами України, а при приєднанні до європейської мережі можуть бути збільшені та скориговані за правилами Євросоюзу.

Щодо вартості самої електроенергії, відповідь однозначна: ціна змінюватиметься — у прямій залежності від попиту та пропозиції. Глобальне збільшення ціни можливе тому, що є додаткові збори на території Європи. Сам ринок функціонує вільніше, без так званих Price Cap, які зараз на ринку України мають ефект, що стримує ціну.

Необхідно наголосити на тому, що, як показала практика останнього року, взимку ринок енергоносіїв Європи може бути в гострому дефіциті. Це призводить до підвищеного попиту, та, відповідно, втримати ціну на нижньому рівні явно не вийде. Водночас приєднання України до європейської енергосистеми стане для Європи мегакорисним.

— У разі початку повномасштабного конфлікту з Росією зв'язки енергосистем України, Росії та Білорусі можуть бути розірвані. Чи зможе Україна забезпечити себе електроенергією?

— По-перше, у багатьох українців, і зокрема у мене, є впевненість, що повномасштабного вторгнення бути не може! Те, що відбувається зараз, є простою профанацією та роздмухуванням паніки з подальшими глибшими планами — як щодо України, так і всього світу.

По-друге, якщо навіть гіпотетично уявити такий сценарій, то однозначно Україні буде складно. Але при цьому існує можливість забезпечити себе електроенергією та навіть поділитися з Європою! Щоправда, це за правильного фінансово- та законодавчо-раціонального підходу, із заздалегідь спланованими в регуляторному середовищі кроками та точнішим балансуванням системи.

— А що буде з постачанням інших енергоносіїв, таких як газ та нафтопродукти?

— Важко прогнозувати в сьогоднішніх геополітичних реаліях. У світлі зовнішнього постачання, на мою думку, забезпечення газом та нафтопродуктами давно необхідно було змінити. Для початку — перейти у режим максимально раціонального використання, а потім — згадати про те, що Україна — найбагатша країна й при зваженому підході до інвестиційного клімату та використання природного ресурсу може закривати потребу в газі, — підсумувала Ірина Береснєва.

Варто зазначити, що, на думку експертів, Україна залишається залежною не лише від постачання російського газу, а й від постачання нафтопродуктів. Тому уряду потрібно вживати термінових заходів щодо диверсифікації постачання енергоресурсів та зниження залежності від потенційних противників у можливій війні.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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