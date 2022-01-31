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Будинок у спільній власності: як і чи потрібно декларувати в рамках податкової амністії

13:10 31 січня 2022
будинок

У рамках «податкової амністії», яка стартувала у вересні 2021 року і закінчиться у вересні 2022 року, об'єктом декларування може бути нерухомість, яка перебуває у спільному володінні, якщо вона була куплена за рахунок доходів, з яких не було сплачено податків і зборів.

Як уточнює «РБК-Україна», збір із декларованого будинку може не стягуватися, якщо його площа не перевищує 240 квадратних метрів. При цьому фізична особа самостійно приймає рішення щодо визначення активів, які будуть зазначені нею у декларації.

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До активів, з яких не стягується збір, відносяться не лише житловий будинок (будинки), загальна площа якого (яких) сукупно не перевищує 240 кв. м, а й житловий будинок незавершеного будівництва такою самою площею за наявності у фізособи права власності на земельну ділянку відповідного цільового призначення.

Раніше у податковій роз'яснили, чи потрібно декларувати майно, отримане у спадок.

Фото Pixabay

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