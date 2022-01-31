28.33 / 28.63 31.62 / 32.05
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

У Раді зареєстрували законопроект про відстрочку штрафів для ФОП: подробиці

13:31 31 січня 2022
РРО

У Верховній Раді, яка у вівторок, 1 лютого, може розглянути проект закону «слуги народу» Данила Гетьманцева про штрафні санкції щодо ФОП, зареєстровано альтернативний законопроект.

Як повідомляє нардепка Юлія Яцик, проект закону 6581−1 передбачає відстрочку застосування штрафних санкцій щодо ФОП за порушення при застосуванні РРО до 31 грудня 2022 року.

За її словами, причиною таких заходів є складнощі із придбанням класичних РРО, численні збої у роботі програмного забезпечення та Інтернету.

«Це — альтернативний законопроект проекту закону 6581 Данила Гетьманцева про зменшення штрафів до 10%», — додала вона.

Раніше у податковій службі пояснювали, хто з підприємців зобов'язаний використати касові апарати та вести товарний облік, а хто ні.

Фото Pixabay

88

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Куди та з чим може піти»: таємну дружину Винника розкритикували у мережі

нове шкільне меню

«Вам що, омари чи устриці подавати?»: оновлене шкільне меню викликало суперечку у суспільстві

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

«У нас період пізнання один одного»: Задворний засвітився в обіймах із ще одним учасником «Холостячки»

Оксана Байрак

«Зграя гієн»: Оксана Байрак заступилася за шанувальницю Путіна Єгорову

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.