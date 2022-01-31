У Раді зареєстрували законопроект про відстрочку штрафів для ФОП: подробиці
У Верховній Раді, яка у вівторок, 1 лютого, може розглянути проект закону «слуги народу» Данила Гетьманцева про штрафні санкції щодо ФОП, зареєстровано альтернативний законопроект.
Як повідомляє нардепка Юлія Яцик, проект закону 6581−1 передбачає відстрочку застосування штрафних санкцій щодо ФОП за порушення при застосуванні РРО до 31 грудня 2022 року.
За її словами, причиною таких заходів є складнощі із придбанням класичних РРО, численні збої у роботі програмного забезпечення та Інтернету.
«Це — альтернативний законопроект проекту закону 6581 Данила Гетьманцева про зменшення штрафів до 10%», — додала вона.
Раніше у податковій службі пояснювали, хто з підприємців зобов'язаний використати касові апарати та вести товарний облік, а хто ні.
Фото Pixabay88
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