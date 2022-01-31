Як українці можуть отримати спадщину за кордоном

Мабуть, кожен з нас бажав би, щоби майно, набуте за життя, не було загублене, а перейшло до спадкоємців. Навіть якщо людина не залишає заповіту, законодавством передбачено порядок передачі та розподілу спадщини. Але, бувають випадки, коли українці стають спадкоємцями людей, які жили, та закінчили свій життєвий шлях в іншій країні. Про те, як громадяни України можуть отримати спадщину за кордоном, «ФАКТАМ розповіла юристка ЮФ GRACERS Тетяна Ленська.

— Яким чином українець може дізнатись, що він є спадкоємцем майна в іншій країні?

— Перш за все, варто зазначити, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Громадянин може звернутися за допомогою до дипломатичного відділу чи до консульської служби країни та отримати інформацію, щодо спадщини. При спадкуванні майна, що знаходиться за кордоном, слід враховувати, що в такому випадку правила успадкування будуть регулюватися законодавством інших країн.

Більшість країн не обмежують строк, протягом якого спадкоємці можуть отримати спадщину після померлого, а тому якщо ви дізнались про смерть вашого родича за кордоном навіть після спливу 10 років, ви можете оформити спадщину після померлого.

— Яке саме майно або активи можуть бути успадковані від громадян інших країн? Чи є якісь обмеження?

— Успадковувати можливо майже всі права та обов’язки, які мав спадкодавець на момент відкриття спадку. Наприклад: нерухомість, автотранспорт, право власності на земельну ділянку, право на вклади в банку, право на отримання страхових виплат, право на відшкодування збитків, морального збитку та оплату неустойки, зобов’язання відшкодування збитку, який був нанесений спадкодавцем і багато що інше.

Проте існують виключення, при спадкоємстві. Наприклад, не можна успадкувати права та обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця: особисті немайнові права; право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами; тощо.

— Чи є країни, в яких українець не може успадкувати майно?

— Ні, перебування спадкового майна за межами України не впливає на право особи отримати спадщину. У більшості країн спадкоємці зобов’язані сплатити податок на отримане майно.

Відповідно до статті 70 Закону України «Про міжнародне приватне право» (далі — закон) з урахуванням положень статей 71, 72 закону спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець мав останнє місце проживання, якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був. Вибір права спадкодавцем буде недійсним, якщо після складання заповіту його громадянство змінилося.

Статтею 71 закону також визначено, що спадкування нерухомого майна регулюється правом держави, на території якої знаходиться це майно, а майно, яке підлягає державній реєстрації в Україні, — правом України.

Здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту та акта його скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець мав постійне місце проживання в момент складання акта або в момент смерті. Заповіт або акт його скасування не можуть бути визнані недійсними внаслідок недодержання форми, якщо остання відповідає вимогам права місця складання заповіту або права громадянства, або права звичайного місця перебування спадкодавця у момент складання акта чи в момент смерті, а також права держави, у якій знаходиться нерухоме майно.

— Яка процедура успадкування закордонного майна? Які потрібні документи?

— Для того, щоб отримати майно, що знаходиться за кордоном, перше, що потрібно зробити, — визначити місце відкриття спадщини. Адже саме за місцем відкриття спадщини спадкоємці подають нотаріусу заяву про прийняття або відмову від спадщини.

Для вступу в право успадкування буде потрібно представити певний пакет документів: свідоцтво про смерть спадкодавця; паспорт спадкоємця; свідоцтво про право на спадщину; документи, що свідчать про спорідненість з заповідачем тощо.

— Скільки коштує оформлення спадку та які платежі сплачуються при отриманні майна або активів?

— Доходи з джерелом їхнього походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів, з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами розділу Податкового кодексу України для нерезидентів. Так, ставка у розмірі 18% застосовується для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента.

— Чи потрібно декларувати в Україні майно, успадковане за кордоном?

— Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується, зокрема, за ставкою 18%, зобов'язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року.

— Які податки повинен сплатити українець що отримав спадок в іншій державі?

— В переважній більшості країн спадкоємці зобов’язані сплатити податок на отримане майно. Хоча, в Португалії та на Кіпрі немає податку на спадщину. В інших країнах Європи ставка залежить від ступеня споріднення: чим ближче спадкоємець до спадкодавця, тим менший податок. Також у багатьох країнах передбачені додаткові податкові відрахування, — підсумувала Тетяна Ленська.

До речі, Державна податкова служба України дала роз’яснення, як саме проводиться декларування спадщини. Зокрема, фахівці підкреслили, що оподаткування спадщини залежить від ступеня спорідненості та того, чи є його отримувач резидентом.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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