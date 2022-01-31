В Україні подорожчали крупи: скільки коштуватиме приготування популярних каш

Незважаючи на запровадження держрегулювання цін на соціально важливі продукти, через що експерти пообіцяли майбутній дефіцит за всіма основними продуктовими позиціями, крупи в країні продовжують дорожчати.

Так, за даними сайту «Мінфін», загалом ціни на крупи з 2017 року зросли майже вдвічі.

Тільки за один місяць — з грудня 2021 року до січня 2022 року кілограм гречки подорожчав у середньому на три гривні — з 47,26 грн. до 50,85 грн.

Зросло в ціні і пшоно — з 19,91 гривень за кілограм до 21,67 гривень за кілограм. Рис довгий минулого місяця коштував 38,34 гривень за кілограм, а зараз уже 41,90 гривень за кілограм.

Менше, ніж на гривню, подорожчав круглий рис: ціна одного кілограма цієї крупи до лютого досягла 35,20 гривень.

Змінилися ціни і на борошно. Як ви самі розумієте — теж не на краще.

Як виросли ціни на крупи

Яка крупа Ціна за кілограм у грудні 2021 року Ціна за кілограм у січні 2022 Гречка 47,26 грн. 50,85 грн. Пшоно 19,91 грн. 21,67 грн. Рис довгий 38,34 грн. 41.90 грн. Рис круглий 35,06 грн. 35,20 грн. Борошно «Хутір» пшеничне 21,90 грн. 22,27 грн.

Нагадаємо, що загалом аналітики пророкують нам подальше зростання цін на продукти харчування з урахуванням подорожчання палива та енергоносіїв. Тим більше, що в нашій країні в супермаркетах дорожчають не лише продукти, а й навіть пакети для них.

Фото із сайту «Мінфін»

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