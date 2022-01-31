В Україні подорожчали крупи: скільки коштуватиме приготування популярних каш
Незважаючи на запровадження держрегулювання цін на соціально важливі продукти, через що експерти пообіцяли майбутній дефіцит за всіма основними продуктовими позиціями, крупи в країні продовжують дорожчати.
Так, за даними сайту «Мінфін», загалом ціни на крупи з 2017 року зросли майже вдвічі.
Тільки за один місяць — з грудня 2021 року до січня 2022 року кілограм гречки подорожчав у середньому на три гривні — з 47,26 грн. до 50,85 грн.
Зросло в ціні і пшоно — з 19,91 гривень за кілограм до 21,67 гривень за кілограм. Рис довгий минулого місяця коштував 38,34 гривень за кілограм, а зараз уже 41,90 гривень за кілограм.
Менше, ніж на гривню, подорожчав круглий рис: ціна одного кілограма цієї крупи до лютого досягла 35,20 гривень.
Змінилися ціни і на борошно. Як ви самі розумієте — теж не на краще.
Як виросли ціни на крупи
|Яка крупа
|Ціна за кілограм у грудні 2021 року
|Ціна за кілограм у січні 2022
|Гречка
|47,26 грн.
|50,85 грн.
|Пшоно
|19,91 грн.
|21,67 грн.
|Рис довгий
|38,34 грн.
|41.90 грн.
|Рис круглий
|35,06 грн.
|35,20 грн.
|Борошно «Хутір» пшеничне
|21,90 грн.
|22,27 грн.
Нагадаємо, що загалом аналітики пророкують нам подальше зростання цін на продукти харчування з урахуванням подорожчання палива та енергоносіїв. Тим більше, що в нашій країні в супермаркетах дорожчають не лише продукти, а й навіть пакети для них.
Фото із сайту «Мінфін»88
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter