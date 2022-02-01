Переведення пенсії на іншу адресу: як бути пенсіонеру, який не може особисто звернутися до відділення ПФУ

Минулого року в Україні збиралися перевести всіх пенсіонерів на отримання виплат через банки, залишивши доставку додому лише маломобільним людям. Проте пізніше було ухвалено рішення відкласти зміни до 1 січня 2023 року. Отже, на даний момент пенсії можна отримувати і у банках, і у поштових відділеннях, і вдома.

Видання «На пенсії» пояснює, що робити людині на заслуженому відпочинку, яка отримувала пенсію на пошті поряд з домом, але переїжджає.

Відповідно до закону, при зміні місця проживання одержувачу пенсії необхідно особисто звернутися до органу Пенсійного фонду та надати заяву про переведення виплати пенсії; паспорт; документ про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (ІПН).

Якщо пенсіонер з різних причин, у тому числі й за станом здоров'я, не може сам прийти до територіального органу ПФУ та оформити переведення, він може доручити зробити це довіреній особі. Також він може оформити довіреність на отримання пенсійних виплат. За довіреністю інша людина можна отримувати пенсію протягом року, а потім потрібно оформляти новий документ.

Якщо одержувач пенсії неповнолітня (виплати пов'язані з інвалідністю) або недієздатна особа, її законний представник — батьки, опікун, піклувальник — разом із заявою надає до органів Пенсійного фонду свої документи. Це паспорт, документ, що підтверджує повноваження представника, та рішення суду (за наявності).

Виплату пенсії за новим місцем проживання (реєстрації) територіальний орган Пенсійного фонду провадить з наступного місяця.

Нагадаємо, що страховий стаж, який враховують при оформленні пенсії за віком, після 2004 року може бути підтверджено на підставі даних персоніфікованого обліку про сплату страхових внесків. За попередні періоди роботи потрібен документ. При втраті трудової книжки такими документами можуть стати довідки з місця роботи або з архівів.

Фото Pixabay

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