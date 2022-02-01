Вчителям пообіцяли підвищення зарплат, але грошей на це немає: коли чекати на обіцяне

Відчутного підвищення зарплат педагогів, швидше за все, доведеться почекати до 2023 року. В поточному році на свою частку фінансового «пирога» претендують не тільки вчителі, а й інші бюджетники, наприклад, лікарі, а також пенсіонери, що зачекалися підвищення виплат. Крім того, вчителів в Україні дуже багато, а отже, і підвищення зарплати зараз може стати непосильним навантаженням для бюджету.

За підрахунками нардепа від «Слуги народу» Юлії Гришиної, перегляд зарплат вчителям вимагатиме додаткових сотень мільярдів гривень.

«Тільки вчителів в Україні налічується близько 440 тисяч. А ще є дитячі садки, профтехосвіта, а також вищі навчальні заклади. У нас величезна кількість працівників освіти. Щоб привести заробітну плату у відповідність до вимог закону про освіту, нам потрібні сотні мільярдів гривень. Це величезні суми», — заявила Гришина.

Певну виплату вчителям обіцяють зробити до 1 вересня 2022 року, але якою буде сума, поки що не зрозуміло. «Підтвердив президент, що до 1 вересня зробимо подарунок працівникам сфери освіти. У якому розмірі — побачимо», — каже нардеп.

За оцінками Гришиної, на сьогодні ситуація із зарплатами освітянам дуже тривожна. Максимальна зарплата, яку отримує вчитель вищої категорії — це 13700 гривень. Це нижче за середню заробітну плату в країні (17 тис. гривень)", — порахувала депутат.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року було переглянуто виплати деяким категоріям педагогів, але це в основному стосується персоналу спецшкіл. Також було встановлено підвищені надбавки за додаткове навантаження.

Фото ua.depositphotos.com

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