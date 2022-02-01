Допомога непрацюючим жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами: де і як її оформити
Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (так звані «декретні виплати») традиційно оформляються за місцем роботи жінки. Якщо ж майбутня мати ніде не працевлаштована або є ФОП, вона не позбавляється права на держдопомогу, але оформлення має ряд особливостей. Про це повідомляє Координаційний центр із надання правової допомоги.
Оформити допомогу можна:
- в органах соціального захисту населення;
- в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Для оформлення допомоги необхідно буде подати такі документи:
- заява;
- паспорт;
- ідентифікаційний код;
- довідка з медустанови;
- довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат;
- трудова книжка.
Якщо допомога оформляється не за місцем реєстрації, а за місцем проживання, то буде потрібна ще й довідка про те, що допомога за місцем реєстрації не призначалася.
Нагадаємо, розмір допомоги дорівнює 25% прожиткового мінімуму для працездатних у розрахунку на місяць, тобто 2481 грн х 25% = 620,25 грн.
Фото pixabay.com12
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