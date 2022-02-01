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Допомога непрацюючим жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами: де і як її оформити

22:42 1 лютого 2022
дитина

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами (так звані «декретні виплати») традиційно оформляються за місцем роботи жінки. Якщо ж майбутня мати ніде не працевлаштована або є ФОП, вона не позбавляється права на держдопомогу, але оформлення має ряд особливостей. Про це повідомляє Координаційний центр із надання правової допомоги.

Оформити допомогу можна:

  • в органах соціального захисту населення;
  • в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Для оформлення допомоги необхідно буде подати такі документи:

  • заява;
  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідка з медустанови;
  • довідка з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат;
  • трудова книжка.

Якщо допомога оформляється не за місцем реєстрації, а за місцем проживання, то буде потрібна ще й довідка про те, що допомога за місцем реєстрації не призначалася.

Нагадаємо, розмір допомоги дорівнює 25% прожиткового мінімуму для працездатних у розрахунку на місяць, тобто 2481 грн х 25% = 620,25 грн.

Фото pixabay.com

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