Тарифи за розподіл газу перерахують: від чого залежатиме сума у платіжках

Споживачі газу могли помітити, що навіть якщо вони не користувалися блакитним паливом, то сума в платіжках все одно не буває нульовою. У цьому випадку плата за розподіл газу прив'язується не до мізерної чи нульової кількості використаних кубометрів, а до встановлених нормативів споживання газу. З таким роз'ясненням виступили компанії-газопостачальники.

Відповідно до встановленого порядку, якщо споживачі газом не користувалися або користувалися менше ніж 9 місяців на рік, то мінімальний платіж за доставку газу буде рахуватися, виходячи з кількості газових приладів у будинку/квартирі.

Найменше доведеться заплатити за доставку газу тим сім'ям, які мають тільки газову плиту. У цьому випадку вважається, що споживач витрачає 39 кубометрів газу на рік. Саме ця квота приймається до розрахунків. Підсумкова сума у платіжці залежить від конкретного постачальника та його тарифів.

Чим більше газових приладів у будинку/квартирі, тим більшою буде сума за доставку газу. Мінімальне споживання рахують так:

газова плита — 39 кубометрів газу на рік;

газова плита та колонка для підігріву води — 126 кубометрів;

газове опалення — 314 кубометрів.

Нагадаємо, у 2022 році газові компанії знову мають намір підняти тарифи на розподіл газу — у середньому з 1,44 грн за кубометр до 4,14 грн.

Фото pixabay.com

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