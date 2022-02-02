28.21 / 28.51 31.64 / 32.08
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Тарифи за розподіл газу перерахують: від чого залежатиме сума у платіжках

8:55 2 лютого 2022
газ

Споживачі газу могли помітити, що навіть якщо вони не користувалися блакитним паливом, то сума в платіжках все одно не буває нульовою. У цьому випадку плата за розподіл газу прив'язується не до мізерної чи нульової кількості використаних кубометрів, а до встановлених нормативів споживання газу. З таким роз'ясненням виступили компанії-газопостачальники.

Відповідно до встановленого порядку, якщо споживачі газом не користувалися або користувалися менше ніж 9 місяців на рік, то мінімальний платіж за доставку газу буде рахуватися, виходячи з кількості газових приладів у будинку/квартирі.

Найменше доведеться заплатити за доставку газу тим сім'ям, які мають тільки газову плиту. У цьому випадку вважається, що споживач витрачає 39 кубометрів газу на рік. Саме ця квота приймається до розрахунків. Підсумкова сума у платіжці залежить від конкретного постачальника та його тарифів.

Чим більше газових приладів у будинку/квартирі, тим більшою буде сума за доставку газу. Мінімальне споживання рахують так:

  • газова плита — 39 кубометрів газу на рік;
  • газова плита та колонка для підігріву води — 126 кубометрів;
  • газове опалення — 314 кубометрів.

Читайте також: Комунальні послуги дорожчають усупереч обіцянкам влади: з 1 січня набрали чинності нові тарифи на розподіл та доставку газу

Нагадаємо, у 2022 році газові компанії знову мають намір підняти тарифи на розподіл газу — у середньому з 1,44 грн за кубометр до 4,14 грн.

Фото pixabay.com

298

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об&#39;ємні груди

«Богиня пляжу»: Ані Лорак вміло підкреслила на фото тонку талію, рельєфні стегна та об'ємні груди

Анна Трінчер

З новими грудьми і у смутку: лікарі заборонили Анні Трінчер, яка зібралася в Єгипет, купатися і засмагати

Блискавка

Попередження про кінець світу: рекордна 770-кілометрова блискавка викликала занепокоєння експертів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.