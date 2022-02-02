Мають подбати про себе самі: у Раді розповіли, чого чекати ФОП від пенсійної реформи

ФОП, які хочуть отримувати пенсію більше солідарної, при запровадженні накопичувальної системи мають самі подбати про свої накопичення.

Про це в інтерв'ю виданню «Главком» заявила одна із ініціаторів запровадження накопичувальної пенсійної системи, очільниця Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

За її словами, згідно з пенсійною реформою, яку влада планує запустити вже цього року, фізособи-підприємці зможуть накопичувати кошти на особистих пенсійних рахунках.

«Наразі ФОП сплачує єдиний соціальний внесок за себе, виходячи з мінімальної зарплати, і вони можуть розраховувати на солідарну пенсію. Законопроектом їм надається наступна опція: якщо вони захочуть щось відкласти, то держава на їхні рахунки докладе стільки ж, але не більше ніж 3% від розміру середньої заробітної плати з розрахунку на одного учасника системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення на рік», — пояснила депутатка.

При цьому, за її словами, ФОП можуть відкривати такі накопичувальні рахунки, а можуть і не відкривати — для них ця опція є добровільною.

Третьякова зазначила, що на сьогоднішній день остаточний варіант пенсійної реформи не ухвалений, проте редакція відповідного проекту закону до другого читання передбачає стовідсоткове гарантування збереження коштів на накопичувальних рахунках державним бюджетом.

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Фото Pixabay

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