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Мають подбати про себе самі: у Раді розповіли, чого чекати ФОП від пенсійної реформи

10:53 2 лютого 2022
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ФОП, які хочуть отримувати пенсію більше солідарної, при запровадженні накопичувальної системи мають самі подбати про свої накопичення.

Про це в інтерв'ю виданню «Главком» заявила одна із ініціаторів запровадження накопичувальної пенсійної системи, очільниця Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

За її словами, згідно з пенсійною реформою, яку влада планує запустити вже цього року, фізособи-підприємці зможуть накопичувати кошти на особистих пенсійних рахунках.

«Наразі ФОП сплачує єдиний соціальний внесок за себе, виходячи з мінімальної зарплати, і вони можуть розраховувати на солідарну пенсію. Законопроектом їм надається наступна опція: якщо вони захочуть щось відкласти, то держава на їхні рахунки докладе стільки ж, але не більше ніж 3% від розміру середньої заробітної плати з розрахунку на одного учасника системи загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення на рік», — пояснила депутатка.

При цьому, за її словами, ФОП можуть відкривати такі накопичувальні рахунки, а можуть і не відкривати — для них ця опція є добровільною.

Третьякова зазначила, що на сьогоднішній день остаточний варіант пенсійної реформи не ухвалений, проте редакція відповідного проекту закону до другого читання передбачає стовідсоткове гарантування збереження коштів на накопичувальних рахунках державним бюджетом.

Ексклюзивний матеріал «Чому запровадження загальнообов'язкового пенсійного накопичення може спровокувати обвал системи: розповідає ексміністр Андрій Рева» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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