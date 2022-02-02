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«Золота» електрика: тариф для населення може зрости майже на 30 відсотків вже з 1 квітня

11:26 2 лютого 2022
електрика

В Україні може суттєво зрости тариф на передачу електроенергії, що потягне за свобою збільшення плати «за світло» для населення. Нові розцінки хочуть запровадити з 1 квітня 2022 року. Публічне обговорення змін у тарифі компанія «Укренерго» має намір провести 7 лютого, повідомляє Енергореформа.

Підвищити тариф на послуги з передачі електроенергії планується на 29,1%, таким чином він становитиме 446,24 грн/МВт-годину.

У НЕК «Укренерго» пояснюють, що підвищити тариф необхідно, оскільки у держбюджеті-2022 із якихось причин не заклали коштів на оплату «зеленої» електроенергії. Крім того, «Укренерго» як оператор системи передачі електроенергії хоче підвищити зарплати в компанії на 13% порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, раніше у прогнозі від фахівців НБУ говорилося, що уникнути подорожчання електроенергії Україні не вдасться. За оцінками економістів, після квітня 2022 року тарифи зростатимуть не менш як на 25% щороку.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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