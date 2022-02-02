Щоб уникнути непорозумінь: українцям пояснили, як правильно передавати показання електролічильника

В Україні все ще нерідко трапляються випадки, коли споживачі не розуміють, звідки взялися зайві кіловат-години або несподівані борги у квитанціях за електрику. Нацкомісія регулювання електроенергетики попереджає, що таке можливо через некоректну передачу показань лічильників компанії-постачальнику. Населення радять передавати показання правильно і в коректні терміни, щоб уникнути непорозумінь.

Найчастіше конфлікти та непорозуміння трапляються через неправильну дату передачі показань. У НКРЕКУ пояснюють:

Покази, передані в два календарні дні до кінця місяця та в три дні нового місяця вважаються показаннями на перше числа місяця.

Якщо дані передаються у будь-який інший день місяця, то постачальник на їх підставі сам виводить розрахункові показники за підсумками місяця.

Якщо показання не передані до початку четвертого календарного дня місяця, показники компанія обчислює сама розрахунковим шляхом.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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