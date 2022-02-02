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Щоб уникнути непорозумінь: українцям пояснили, як правильно передавати показання електролічильника

13:25 2 лютого 2022
лічильник

В Україні все ще нерідко трапляються випадки, коли споживачі не розуміють, звідки взялися зайві кіловат-години або несподівані борги у квитанціях за електрику. Нацкомісія регулювання електроенергетики попереджає, що таке можливо через некоректну передачу показань лічильників компанії-постачальнику. Населення радять передавати показання правильно і в коректні терміни, щоб уникнути непорозумінь.

Найчастіше конфлікти та непорозуміння трапляються через неправильну дату передачі показань. У НКРЕКУ пояснюють:

  • Покази, передані в два календарні дні до кінця місяця та в три дні нового місяця вважаються показаннями на перше числа місяця.
  • Якщо дані передаються у будь-який інший день місяця, то постачальник на їх підставі сам виводить розрахункові показники за підсумками місяця.
  • Якщо показання не передані до початку четвертого календарного дня місяця, показники компанія обчислює сама розрахунковим шляхом.

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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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лічильник

Щоб уникнути непорозумінь: українцям пояснили, як правильно передавати показання електролічильника

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