«Чуттєве питання»: у Кабміні запропонували «не чіпати» «зарплатні» ФОП

Міністр фінансів Сергій Марченко несподівано закликав відмовитись від боротьби з т.зв. «зарплатними» «ФОПами», що її раніше анонсував голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетьманцев.

За словами Марченка в інтерв'ю Економічній правді, оскільки середній та малий бізнес є чутливою категорією людей, будь-яке рішення у цій сфері слід приймати з погляду розуміння не лише інтересів бюджету чи справедливості, а й суспільно-політичних настроїв.

Водночас, він підтримав тотальну фіскалізацію діяльності підприємців, назвавши цей процес чисткою системи.

«Якщо ми хочемо рухатися у правильному напрямку, поступово, без жорстких обмежень, потрібно запровадити РРО і робити бізнес прозорим» , — сказав міністр.

А тим часом у Раді знову запропонували відтермінувати штрафи за роботу ФОП без касових апаратів.

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