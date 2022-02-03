В Україні запропонували підвищити пенсійний вік до 65 років: щоб «не мучити з критеріями стажу»

Наразі українці виходять на пенсію зі стажем 31−32 роки. У 2022 році, щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати 29 років стажу, наступного — 30 років, а у 2024-му — 31 рік. Тобто, фактично, багато українців не матимуть стільки стажу, скільки необхідно для отримання пенсії вчасно.

Про це виданню Обозрєватєль нагадала старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птахи Лідія Ткаченко.

«Легше тоді вже взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучити з критеріями за стажем. Більшість буде розраховувати на пенсію в 63 і 65 років, їм не вистачатиме стажу» , — вважає Ткаченко.

Причина ситуації, що склалася, — у тому, що ще у 2017 році в Мінсоці вважали, що у 2027-му на пенсію у 63 роки зможуть вийти 40% українців, у 65 років — 5%, а ще 45% - зможуть отримувати пенсію у 60 років.

Але така оцінка виявилася надто оптимістичною. Ось чому:

вона була складена з розрахунку, що українці для того, щоби заробити стаж, почнуть масово офіційно оформлюватися на роботі;

заяви прем'єра Шмигаля про те, що пенсії в існуючому вигляді незабаром не буде, а також низька довіра до держави спотворили ситуацію;

у розрахунках не враховували зростання безробіття через пандемію і кризу.

«Було розраховано на те, що люди почнуть заробляти стаж. Але таке диво не сталося, ми не бачимо зростання зайнятості. Плюс пандемія, кризи. Це був позитивний прогноз. Насправді без пенсії у 60 років можуть виявитися опинитися і 2/3 (66%). Головне, що ніхто не знає, з яким стажем люди прийдуть. До 2000 року в реєстрі немає даних. А найбільш „сліпа зона“ — 90-і роки», — говорить Ткаченко.

Тож виходом може стати саме підвищення пенсійного віку.

Нагадаємо, на засіданні уряду 2 лютого 2022 року було ухвалено рішення, що підтвердити трудовий стаж, який дає право працівникові на отримання щомісячної надбавки за вислугу років, можна двома способами — на підставі даних із трудової книжки або електронних відомостей, що містяться у відповідному державному реєстрі, де ведеться облік праці. При цьому до теперішнього часу стаж, що дає право на «вислужне» збільшення зарплати, вважали виключно на підставі записів у трудовій книжці.

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