Соцдопомога для переселенців: як оформити та чому можуть відмовити

Переселенцям, які переїхали з окупованого Донбасу та Криму на підконтрольну територію України, надається матеріальна допомога для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Для цього потрібно мати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, яка видається органами соціального захисту населення.

Усі необхідні документи на допомогу оформляють у відділенні Ощадбанку, нагадали юристи «НаПенсії» .



Потім банк протягом трьох робочих днів передає їх у відповідний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання переселенця.

Адресна допомога надається з дня звернення, але не більше ніж на шість місяців. Через шість місяців слід подати заяву про продовження призначення щомісячної адресної допомоги.

Для оформлення допомоги потрібно подати заяву, а також оригінали та копії таких документів:

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- паспорти уповноваженого представника сім'ї;

- довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- свідоцтва про шлюб, засвідчені особистим підписом уповноваженого представника сім'ї;

- свідоцтва про народження дітей, засвідчені підписом уповноваженого представника сім'ї.

Розміри грошової допомоги :

- для працездатних осіб — 442 гривні;

- для пенсіонерів, дітей та осіб, які досягли вісімнадцятирічного віку, але продовжують навчання у навчальних закладах на денній формі — 1000 гривень;

- для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю — 2514,20 гривні (130% прожиткового мінімуму);

- для осіб з інвалідністю ІІ групи — 2224,10 гривні (115% прожиткового мінімуму);

- для осіб з інвалідністю ІІІ групи — 1934 гривні (один прожитковий мінімум).

Загальний розмір допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї та не може перевищувати трьох тисяч гривень.

Для сім'ї, до складу якої входить одна людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю — 3400 гривень, для багатодітної сім'ї — 5 тисяч гривень.

Загальний розмір допомоги на сім'ю, до складу якої входять дві та більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю), максимальним розміром не обмежується.

У призначенні адресної допомоги може бути відмовлено, якщо:

- хтось з членів сім'ї має у власності житло або частину житла, розташованого в інших регіонах, крім тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму;

- хтось з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує двадцятип'ятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, — понад 56 750 гривень.



Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про виділення додаткових коштів на житло для переселенців з Донбасу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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