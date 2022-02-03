Більше чи менше? Як зміниться розмір пенсії пенсіонера, що працює, після звільнення

У 2022 році в Україні мають провести перерахунок пенсій для пенсіонерів, що працюють. Йдеться про тих, кому можуть зарахувати до стажу два роки, відпрацьованих з моменту виходу на пенсію або після чергового перерахунку.

Якщо людина після виходу на пенсію продовжує працювати, а потім звільняється, тоді розмір її пенсії переглядають з урахуванням актуальнішого розміру мінімальної пенсії, який встановлено на момент звільнення.

У разі, коли розмір пенсії вищий за мінімальний, то після звільнення особливого приросту до пенсії не буде. Зміниться розмір доплати за понаднормовий стаж.



Незалежний консультант Сергій Коробкін на прикладі показав, як може змінитись пенсія жінки, яка у квітні 2021-го вийшла на пенсію, але продовжує працювати. Її пенсія 2778 гривень, плюс 13% за наднормативний стаж, 10% - за донорство, 25% - за пізній вихід на пенсію.

Коробкін пише, що заявниця пішла на пенсію, коли прожитковий мінімум становив 1769 гривень. Розмір доплати за понаднормовий стаж був 229,97 грн (1769 грн. х 13%). Минулого року прожитковий мінімум змінювався вже двічі. Але поки жінка не звільниться, то для неї застосовується 1769 гривень та розмір надбавки за стаж не зміниться.

Надбавка почесному донору прив'язана до іншого показника — це 10% від прожиткового мінімуму, встановленого на одну особу на місяць. Такий прожитковий мінімум у грудні збільшився з 2294 гривень до 2393 гривень. Відповідно, з 1 грудня збільшився розмір зазначеної надбавки з 229,40 до 239,30 грн.

Надбавка донорам встановлюється за нормами іншого закону та її розмір не залежить від того, працює людина чи ні. Так чи інакше, обидва види прожиткового мінімуму збільшуватимуться й надалі.

Основний розмір пенсії також змінюватиметься. Він зміниться, коли зроблять перерахунок пенсії за стажем за час, відпрацьований після виходу на пенсію (не раніше ніж через два роки з моменту призначення пенсії). Тоді як мінімум збільшиться коефіцієнт стажу, який підставляється у формулу розрахунку основного розміру пенсії.

Пенсію індексуватимуть, тоді зростатиме показник середньої зарплати, яка підставляється у формулу розрахунку. Значить, зростатиме і основний розмір пенсії, а разом з ним і розмір доплати, встановлений за пізніший вихід на пенсію (25% від основного розміру пенсії).

Нагадаємо, у 2022 році передбачено кілька етапів підвищення пенсій.



Фото: https://ua.depositphotos.com

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