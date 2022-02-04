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Як ФОП подати податкову декларацію за 2021 рік: докладна відеоінструкція від податкової

13:45 4 лютого 2022
людина

У 2022 році фізичні особи-підприємці складатимуть річну податкову декларацію за новою формою.

Податківці розробили відеоінструкцію про те, як «спрощенцям» 1 та 2 груп подати декларацію за 2021 рік.

У відеоінструкції крок за кроком пояснюється весь процес подання податкової звітності.

Зазначається, що для подання декларації платникам необхідно мати файли з ключами електронного підпису, знати суму доходу, отриманого від підприємницької діяльності протягом 2021 року, суму сплаченого єдиного податку за рік та суму сплаченого протягом року ЄСВ або суму доходу, на яку ЄСВ розраховувався.

У податковій також нагадали, що останній день подання декларації за 2021 рік фізособами — підприємцями, які перебувають на 1 — 2 групі спрощеної системи оподаткування — 1 березня 2022 року.

Нагадаємо, річну податкову декларацію можна подати до податкової через електронний кабінет, Єдине вікно подання електронної звітності, а також скористатися порталом «Дія».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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