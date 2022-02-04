У податковій пояснили, чи включаються власні кошти, внесені на поточний рахунок ФОП, до складу доходу

У податковій службі пояснили підприємцям, чи включаються до доходу ФОП — платника єдиного податку — власні кошти, які бізнесмен вносить на свій поточний рахунок, відкритий для здійснення підприємницької діяльності.

Нюанси законодавства роз'яснили в одеському главку ДПС. «Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок, відкритий фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, які є власними коштами (отриманими не від підприємницької діяльності), включаються до доходу. Якщо ФОП у звітному податковому періоді вносить на такий рахунок готівку, яка на момент внесення вже була відображена у звітності, і при цьому у платіжному документі зазначено призначення платежу — виручка за певний період, тоді така сума готівки повторно не включається до доходу звітного податкового періоду платника єдиного податку за умови сплати єдиного податку з цього доходу», — йдеться у повідомленні.

У податковій наголосили, що доходом ФОП — платника єдиного податку — є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній чи нематеріальній формі.

До доходу не включаються пасивні доходи у вигляді відсотків, дивідендів, роялті, страхових виплат, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить підприємцю та використовується у господарській діяльності.

А ось вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів, робіт чи послуг, до доходу платника єдиного податку включається.

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Фото Pixabay

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