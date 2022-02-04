Юркомпанію «Астерс» та першого заступника НБУ запідозрили у відмиванні сотень мільйонів гривень: розслідування ЗМІ

Відоме бельгійське видання New Europe у своїй статті The First Deputy Head of Ukraine's National Bank is using her position to launder money пише про те, що перша заступниця глави НБУ нібито використовує своє становище для виведення коштів з Нацбанку. Про це пише сайт «Обозреватель».

Зокрема, як йдеться в публікації, відомий журналіст-розслідувач, редактор Ніколас Уоллер, який співпрацює з такими виданнями, як Daily Mail, Los Angeles Times, US News & World Report, Associated Press, розповідає про першу заступницю голови НБУ, яка нібито займається відмиванням вкрадених із Нацбанку коштів із подальшим їх виведенням за кордон.

За інформацією New Europe, яку цитує «Обозреватель», у схемі може брати участь Комерційний індустріальний банк (КІБ), який нібито одноосібно придбав британський бізнесмен та власник GML Capital LLP Стефан Пол Пінтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривень. Після цього банк за кілька років отримав від НБУ рефінансування на 1,4 млрд грн. Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за останні два роки стосовно КВБ порушено та розслідуються 158 кримінальних справ. З 2018 року Тетяну Путінцеву було призначено головою правління КІБу. 2019 року НБУ оштрафував КІБ за відмивання грошей, але призначив символічний штраф у розмірі 200 тис. грн

«Журналіст Ніколас Уоллер упевнений, що Пінтер є підставною особою, за якою ховаються чиновники Нацбанку, і не виключає, що Пінтер насправді Мартін Сігел, який був засуджений за фінансове шахрайство у США у 1987 році й після виходу з в'язниці поїхав до Лондона. Також журналіст на підставі опублікованих ним фінансових документів GML Capital LLP доводить, що за рахунок прибутку цієї фірми Пол Пінтер не міг купити КІБ та вкладати у капітал банку сотні мільйонів гривень. Журналіст упевнений, що КІБ був куплений за „брудні“ гроші сумнівного походження, порушуючи українські та британські закони», — цитує Уоллера «Обозреватель».

Також, як зазначається в публікації «Обозревателя», Уоллер називає головним сподвижником та організатором Рожкової засновника юридичної фірми «Астерс Консалт» та співкерівного партнера ЮФ «Астерс» Олексія Дідковського.

«Рік тому українські ЗМІ писали, що ДБР порушило справу проти Рожкової та Дідковського за присвоєння 900 млн грн. За даними журналіста-розслідувача, „Астерс“, яка отримала сотні мільйонів гривень від Нацбанку, вивела ці гроші, не заплативши податки, і використала схеми з фіктивним податковим кредитом», — повідомив «Обозреватель».

Раніше OBOZREVATEL публічно, а також у письмовому запиті звернувся до ДБР з проханням оприлюднити результати свого розслідування та дати відповідь на запитання: чи справді суди з ексвласниками «ПриватБанку» коштують витрачені на них 900 млн грн.

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