Керівник служби безпеки «ПриватБанку» завадив поліції вручити повістку: що сталося

Керівник служби безпеки «ПриватБанку» завадив співробітникам поліції вручити повістку члену правління банку. Про це стало відомо з Telegram-каналу профспілки «ПриватБанку».

«Керівник служби безпеки 13.01.2022 о 20:00, нібито використавши своє службове становище, дав вказівку охороні банку в м. Дніпро залишити свої робочі місця, припинити виконувати функції охорони, використовуючи службовий автомобіль, з'явитися до ресторану Vinovnik для нібито надання силової підтримки члену правління „ПриватБанку“ у конфлікті з невідомими особами», — йдеться у повідомленні. Також наголошується, що він нібито викликав кілька екіпажів приватної охоронної компанії.

Як пізніше стало відомо з пояснювальних записок співробітників, керівник служби безпеки нібито навмисно не поінформував співробітників банку про те, що названий ним «конфлікт з невідомими» є не що інше, як вручення співробітниками поліції повторної повістки одному з членів правління банку, який не з'явився за першої вимоги.

«В результаті співробітники банку за вказівкою керівника служби безпеки втрутилися в діяльність правоохоронних органів та чинили опір співробітникам поліції», — йдеться у повідомленні та наголошується, що внаслідок конфлікту ніхто не постраждав, а член правління «ПриватБанку» вкотре ухилився від процесуального зобов'язання. На думку профспілки, керівник служби безпеки вчинив правопорушення за ст. 343 ч2 КК України.

Раніше співробітники «ПриватБанку» звинуватили керівника служби безпеки в корупції.

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