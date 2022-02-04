28.01 / 28.25 31.93 / 32.36
Київ: -3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Керівник служби безпеки «ПриватБанку» завадив поліції вручити повістку: що сталося

18:01 4 лютого 2022
Приватбанк

Керівник служби безпеки «ПриватБанку» завадив співробітникам поліції вручити повістку члену правління банку. Про це стало відомо з Telegram-каналу профспілки «ПриватБанку».

«Керівник служби безпеки 13.01.2022 о 20:00, нібито використавши своє службове становище, дав вказівку охороні банку в м. Дніпро залишити свої робочі місця, припинити виконувати функції охорони, використовуючи службовий автомобіль, з'явитися до ресторану Vinovnik для нібито надання силової підтримки члену правління „ПриватБанку“ у конфлікті з невідомими особами», — йдеться у повідомленні. Також наголошується, що він нібито викликав кілька екіпажів приватної охоронної компанії.

Як пізніше стало відомо з пояснювальних записок співробітників, керівник служби безпеки нібито навмисно не поінформував співробітників банку про те, що названий ним «конфлікт з невідомими» є не що інше, як вручення співробітниками поліції повторної повістки одному з членів правління банку, який не з'явився за першої вимоги.

«В результаті співробітники банку за вказівкою керівника служби безпеки втрутилися в діяльність правоохоронних органів та чинили опір співробітникам поліції», — йдеться у повідомленні та наголошується, що внаслідок конфлікту ніхто не постраждав, а член правління «ПриватБанку» вкотре ухилився від процесуального зобов'язання. На думку профспілки, керівник служби безпеки вчинив правопорушення за ст. 343 ч2 КК України.

Раніше співробітники «ПриватБанку» звинуватили керівника служби безпеки в корупції.

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

люди

Більше чи менше? Як зміниться розмір пенсії пенсіонера, що працює, після звільнення

Смачно – не означає дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом запашного пирога з яблуками – домашніх за вуха не відтягнеш!

Смачно — не обов’язково дорого: Людмила Борщ поділилася рецептом ароматного пирога з яблуками — чоловіка та дітей за вуха не відтягнеш!

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.