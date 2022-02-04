Керівник служби безпеки «ПриватБанку» завадив поліції вручити повістку: що сталося
Керівник служби безпеки «ПриватБанку» завадив співробітникам поліції вручити повістку члену правління банку. Про це стало відомо з Telegram-каналу профспілки «ПриватБанку».
«Керівник служби безпеки
Як пізніше стало відомо з пояснювальних записок співробітників, керівник служби безпеки нібито навмисно не поінформував співробітників банку про те, що названий ним «конфлікт з невідомими» є не що інше, як вручення співробітниками поліції повторної повістки одному з членів правління банку, який не з'явився за першої вимоги.
«В результаті співробітники банку за вказівкою керівника служби безпеки втрутилися в діяльність правоохоронних органів та чинили опір співробітникам поліції», — йдеться у повідомленні та наголошується, що внаслідок конфлікту ніхто не постраждав, а член правління «ПриватБанку» вкотре ухилився від процесуального зобов'язання. На думку профспілки, керівник служби безпеки вчинив правопорушення за ст. 343 ч2 КК України.
Раніше співробітники «ПриватБанку» звинуватили керівника служби безпеки в корупції.
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