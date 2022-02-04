Хоч і без стажу, але з грошима: в Україні збільшать суму виплат пенсіонерам, які не мають права на індексацію

Незважаючи на раніше озвучені плани щодо індексації пенсій з 1 березня 2022 року, перегляд виплат не буде всеосяжним. Все одно залишаться категорії пенсіонерів, на яких індексація не поширюється. Для таких осіб запропоновано встановити фіксовану доплату до пенсії, повідомляє Мінсоцполітики.

«Встановити доплату особам, на яких не поширюється порядок індексації пенсій, у сумі 135 грн. на місяць «, — йдеться у пропозиціях від Мінсоцполітики.

Крім того, для непрацюючих пенсіонерів, які не мають повного стажу та отримують мінімальні пенсії, пропонується запровадити доплату 166 грн ., щоб пенсія становила 2100 грн .

Мінімальну пенсію по інвалідності особам із повним страховим стажем (30/35 років) пропонується підняти з 2200 до 2300 грн .

Фото ua.depositphotos.com

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