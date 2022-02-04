28.01 / 28.25 31.92 / 32.36
Київ: -8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні збільшили розмір стипендії: хто зможе отримувати понад 4 тисячі гривень

19:16 4 лютого 2022
студент

В Україні з 2022 року збільшили розмір стипендії студентам, але скоротили кількість одержувачів виплат. Згідно з нововведеннями від Кабміну, отримувати академічну стипендію можуть 35−40% студентів, які навчаються на денній формі на бюджеті. Раніше стипендія могла виплачуватися 40−45 відсоткам студентsв.

Мінімальні академічні стипендії студентам зараз складають:

  • студентам вишів, майбутнім молодшим бакалаврам, бакалаврам, спеціалістам, магістрам — 2000 грн (підвищена — 2550 грн);
  • для учнів у закладах фахової передвищої освіти, майбутнім молодшим спеціалістам, професійним молодшим бакалаврам, бакалаврам — 1510 грн (підвищена — 1930 грн);
  • учням у закладах професійної (професійно-технічної) освіти — 1250 грн.

Підвищено і президентські стипендії:

  • студентам вишів — до 4400 грн;
  • для студентів закладів фахової передвищої освіти — 3320 грн;
  • для учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти — 2750 грн;

Читайте також: Частині студентів запропонували збільшити стипендії до 6500 гривень: кому може пощастити

Фото ua.depositphotos.com

55

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Рулет «Виручайка» від Наталії Калніної: готується 15 хвилин, а з приготуванням впорається навіть дитина

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

люди

Більше чи менше? Як зміниться розмір пенсії пенсіонера, що працює, після звільнення

федосєєва-шукшина

Можуть заарештувати: Лідії Федосєєвій-Шукшиній загрожує нова неприємність

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.