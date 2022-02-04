В Україні збільшили розмір стипендії: хто зможе отримувати понад 4 тисячі гривень
В Україні з 2022 року збільшили розмір стипендії студентам, але скоротили кількість одержувачів виплат. Згідно з нововведеннями від Кабміну, отримувати академічну стипендію можуть 35−40% студентів, які навчаються на денній формі на бюджеті. Раніше стипендія могла виплачуватися 40−45 відсоткам студентsв.
Мінімальні академічні стипендії студентам зараз складають:
- студентам вишів, майбутнім молодшим бакалаврам, бакалаврам, спеціалістам, магістрам — 2000 грн (підвищена — 2550 грн);
- для учнів у закладах фахової передвищої освіти, майбутнім молодшим спеціалістам, професійним молодшим бакалаврам, бакалаврам — 1510 грн (підвищена — 1930 грн);
- учням у закладах професійної (професійно-технічної) освіти — 1250 грн.
Підвищено і президентські стипендії:
- студентам вишів — до 4400 грн;
- для студентів закладів фахової передвищої освіти — 3320 грн;
- для учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти — 2750 грн;
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