Підвищення пенсій у 2022 році: кому додадуть по кілька сотень гривень у березні, квітні та липні

У календарі на 2022 рік передбачено кілька підвищення пенсійних виплат. Найближчий перегляд запланований на березень і проводитиметься за процедурою індексації. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

У січні пенсії було підвищено пенсії у зв'язку з інвалідністю «чорнобильцям» та сім'ям, які втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи. Крім того, підвищено виплати сім'ям загиблих, померлих або зниклих безвісти учасників АТО/ООС.

У лютому підвищення пенсій не світить жодній із категорій пенсіонерів.

З 1 березня планується провести індексацію пенсій. Передбачається, що виплати підвищать у середньому на 14%, а сума підвищення становитиме в середньому 500 грн, але не менше ніж 100 грн. Буде встановлено нові мінімальні виплати для осіб без повного стажу та з повним стажем. Проіндексують і доплати до пенсій для осіб віком від 75 років (до 456 грн) та від 80 років (570 грн).

На квітень заплановано перерахунок виплат працюючим пенсіонерам. Пенсії будуть перераховані автоматично, звертатися до Пенсійного фонду потреби немає.

1 липня зросте прожитковий мінімум, а тому підвищиться до 2027 грн абсолютний мінімум пенсії, а також усі виплати, прив'язані до мінімуму.

Далі чергове підвищення заплановано з 1 жовтня. Пенсіонерам віком від 70 до 75 років встановлять доплати до пенсії — до 300 гривень додатково.

Також з жовтня будуть встановлені нові мінімальні пенсії 70-річним із повним стажем (3000 грн), 70-річним зі стажем 25/20 років (2500 грн), 80-річним пенсіонерам зі стажем 25/20 років (2600 грн).

З 1 грудня підвищать «трудові» пенсії тим, кому ще не виповнилося 70 років. За наявності 35/30 років стажу пенсія має становити не менше 2500 гривень.

Також з 1 грудня підвищується прожитковий мінімум для непрацездатних до 2093 грн, а тому автоматично підніметься мінімальна пенсія.

Нагадаємо, середня пенсія до кінця 2022 року має зрости до 4533 гривень та на 15% перевищити прожитковий мінімум для непрацездатних.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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