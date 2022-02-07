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Облік газу у кіловат-годинах з 1 травня: що зміниться для українців

13:16 7 лютого 2022
Транспортування газу

У травні 2022 року Україна перейде на облік газу не у кубометрах, а в одиницях енергії — у кіловат-годинах.

Як повідомляє «Оператор ГТС України», це, зокрема, означатиме подальшу інтеграцію України до Європейського ринку газу та спрощення бізнес-процесів для замовників послуг транспортування. Купівля газу в Європі, його подальше транспортування, розподіл та постачання буде здійснюватись в однакових одиницях.

Зазначається, що новий облік сприятиме справедливому ціноутворенню — за обсяг отриманої енергії, а не за обсяг переданого газу. Адже енергетична цінність природного газу різна у залежності від регіону та змінюється в часі у залежності від джерела надходження (імпорт, підземні сховища газу, видобувні компанії тощо).

Уніфікація одиниць вимірювання для різних видів енергії (наприклад газу та електричної енергії) — це питання енергоефективності, економії ресурсів та раціонального та прозорого вибору споживача між різними джерелами отримання енергії.

Раніше у Міністерстві енергетики запевнили, що для переходу на нову систему людям не потрібно змінювати наявні газові лічильники. Споживачі й надалі щомісяця передаватимуть показники лічильника в кубічних метрах в особистому кабінеті, а переводом кубометрів спожитого газу в енергетичні одиниці займатимуться оператори газорозподільних мереж.

Фото з сайту «Оператора ГТС України»

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