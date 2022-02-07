Доведеться розщедритися: у ПФУ розповіли, як отримати пенсію українцям, чий стаж офіційно переривався

При оформленні пенсії компенсувати роки перерваного трудового стажу можна, якщо самому сплатити страхові внески. Зробити це рекомендується, уклавши або договір про одноразову сплату внесків за певні місяці в минулому або договір на майбутній період. Роз'яснення наводить «Пенсійний кур'єр».

Договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (на майбутній період) укладається не менше ніж на рік. Набирає чинності він з дня підписання. Громадяни самі визначають період, за який сплачуватимуть страхові внески. Місячний розмір внесків не може бути меншим за встановлений мінімум — на сьогодні 1430,00 грн.

Для тих, хто уклав договір про одноразову сплату внесків за попередні періоди, сума до сплати буде вдвічі більшою — 2860 грн за кожний місяць. Оплата провадиться однією сумою за весь період.

Заява та документи для укладання договору подають до податкового органу за місцем проживання. Перевірити дані у документі та зв'язатися із заявником податківці повинні не пізніше 30 календарних днів з дня отримання заяви.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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