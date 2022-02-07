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Доведеться розщедритися: у ПФУ розповіли, як отримати пенсію українцям, чий стаж офіційно переривався

16:54 7 лютого 2022
пенсія

При оформленні пенсії компенсувати роки перерваного трудового стажу можна, якщо самому сплатити страхові внески. Зробити це рекомендується, уклавши або договір про одноразову сплату внесків за певні місяці в минулому або договір на майбутній період. Роз'яснення наводить «Пенсійний кур'єр».

Договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (на майбутній період) укладається не менше ніж на рік. Набирає чинності він з дня підписання. Громадяни самі визначають період, за який сплачуватимуть страхові внески. Місячний розмір внесків не може бути меншим за встановлений мінімум — на сьогодні 1430,00 грн.

Для тих, хто уклав договір про одноразову сплату внесків за попередні періоди, сума до сплати буде вдвічі більшою — 2860 грн за кожний місяць. Оплата провадиться однією сумою за весь період.

Заява та документи для укладання договору подають до податкового органу за місцем проживання. Перевірити дані у документі та зв'язатися із заявником податківці повинні не пізніше 30 календарних днів з дня отримання заяви.

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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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