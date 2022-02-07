Після інформації про майбутній судовий розгляд і можливий арешт активів Дмитра Дубілета в міжнародних судах, бізнесмен на своїй сторінці у Facebook опублікував пост про те, що проти нього ведеться інформаційна кампанія. Про це повідомляють УНН.

«У зверненні Дмитро Дубілет не надав жодного суттєвого доказу про юридичну чистоту своїх проєктів, якісь патенти чи права на інтелектуальну власність, обмежившись посиланням на заяву Тігіпка про відсутність претензій. При цьому Сергій Тігіпко та його банк Універсал не мають інтелектуальних прав на Монобанк, а є партнерами, відповідно, не мають права взагалі пред'являти якісь претензії», — пишуть УНН.

Як зазначається в публікації, Дмитро Дубілет визнає, що Монобанк створювався спільно з партнерами, а не особисто ним: «Але через якийсь час він створив проєкт сам з нуля, при цьому стверджуючи, що не використав жодного рядка програмного коду Монобанку, подібна заява з його сторони ще раз підтверджує, що доступ до програмного коду все-таки у нього був».

«Я не взяв жодного рядка коду з Монобанку. Я не наймав жодного співробітника з Моно. При цьому, звичайно, базові продукти та сервіси — карти, платежі, виписка та багато іншого — у нас збігається з тим, що ви знайдете в багатьох інших необанках, від Революту та Monzo до monobank та Sportbank, — написав він на своїй сторінці у Facebook. — Що далі?» — запитав Дмитро Дубілет і відповів, що готовий спілкуватися з Монобанком із цього питання, тим самим фактично підтвердивши, що питання для обговорення є.

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