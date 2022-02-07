Кабмін профінансував «соціалку» за лютий: хто отримає виплати найближчими днями
У Мінсоцполітики назвали перелік одержувачів державної допомоги, яким найближчим часом можна сподіватися на виплати. Органам соцзахисту виділено фінансування, а тому найближчим часом кошти для лютневих виплат надійдуть до уповноважених банків та відділень «Укрпошти». Про це повідомляє міністерство.
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Профінансовані такі види виплат:
- «декретні» виплати — держдопомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
- «дитячі» виплати — допомога при народженні дитини, допомога на дітей, взятих під опіку/піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини, допомога на тяжкохворих дітей;
- держдопомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошове забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;
- відшкодування вартості послуги «муніципальної няні»;
- соцдопомога на утримання дитини у сім'ї патронатного вихователя;
- допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
- допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
- держдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- держдопомога малозабезпеченим сім'ям;
- держдопомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- соцдопомога з догляду;
- виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, за особою, яка досягла 80-річного віку;
- держдопомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу:
- соцдопомога непрацюючій особі пенсійного віку, яка не має права на пенсійну виплату.
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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»85
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