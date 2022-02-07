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Гроші

Кабмін профінансував «соціалку» за лютий: хто отримає виплати найближчими днями

23:01 7 лютого 2022
гроші

У Мінсоцполітики назвали перелік одержувачів державної допомоги, яким найближчим часом можна сподіватися на виплати. Органам соцзахисту виділено фінансування, а тому найближчим часом кошти для лютневих виплат надійдуть до уповноважених банків та відділень «Укрпошти». Про це повідомляє міністерство.

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Профінансовані такі види виплат:

  • «декретні» виплати — держдопомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • «дитячі» виплати — допомога при народженні дитини, допомога на дітей, взятих під опіку/піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини, допомога на тяжкохворих дітей;
  • держдопомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошове забезпечення батькам-вихователям та прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;
  • відшкодування вартості послуги «муніципальної няні»;
  • соцдопомога на утримання дитини у сім'ї патронатного вихователя;
  • допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів;
  • допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
  • держдопомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • держдопомога малозабезпеченим сім'ям;
  • держдопомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
  • соцдопомога з догляду;
  • виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, за особою, яка досягла 80-річного віку;
  • держдопомога особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного розладу:
  • соцдопомога непрацюючій особі пенсійного віку, яка не має права на пенсійну виплату.

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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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