Встигнути за сьогодні-завтра: у податковій нагадали, для яких податків крайній термін оплати — 9 лютого

У податковій службі нагадали, що у середу, 9 лютого, спливає термін надання підприємцями низки важливих документів.

Так, у ДПС повідомили, що 9 лютого завершується термін надання:

податкової декларації екологічного податку за IV квартал 2021 року;

податкової декларації платника єдиного податку — ФОП платниками, віднесеними до третьої групи;

податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за 2021 рік;

податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за IV квартал 2021 року;

звіту про обсяги виробництва та реалізації спирту за січень 2022 року;

звіту про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв за січень 2022 року;

звіту про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів за січень 2022 року;

звіту про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв в оптовій мережі за січень 2022 року;

звіту про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в оптовій мережі за січень 2022 року;

податковими агентами та платниками єдиного внеску податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за ІV квартал 2021 року;

податкової декларації про майнове становище та доходи фізичними особами — підприємцями на загальній системі оподаткування за 2021 рік;

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою щодо розподілу продукції за IV квартал 2021 року;

податкової декларації з рентної плати за IV квартал 2021 року з розрахунком:

- рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин без рентної плати за користування надрами у видобутку вуглеводної сировини;

- рентної плати користування надрами з метою, які пов'язані з видобутком з корисними копалинами;

- рентної плати за спеціальне використання води;

- Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів.

податкової декларації з туристичного збору за IV квартал 2021 р.

Раніше у ДПС підготували детальну інструкцію, пояснивши у відеоролику, як «єдинникам» 1 та 2 групи подати декларацію за 2021 рік.

Фото Pixabay

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