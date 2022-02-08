Вийти на пенсію у 60 років: хто з українців може собі це дозволити до кінця 2022 року

У 2022 році на пенсію за віком у 60 років зможуть вийти не всі українці — таке право отримають лише ті, чий страховий стаж — час роботи, коли із заробітної плати стягувалися пенсійні відрахування — не менше 29 років.

Відповідно до закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», вимоги до страхового стажу щорічно посилюватимуться:

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року — не менше 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року — не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року до 31 грудня 2025 року — не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року до 31 грудня 2026 року — не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року до 31 грудня 2027 року — не менше 34 років.

А з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 та більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку.

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У Мінсоці нагадали, що розмір пенсії за віком визначається індивідуально для кожного пенсіонера — залежно від отриманого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески.

Раніше в міністерстві повідомляли, що індексація пенсійних виплат відбудеться у березні 2022 року — пенсію, яка призначалася людині залежно від страхового стажу та зарплати, підвищать на 14 відсотків. Індексація не торкнеться різних надбавок та доплат.

Фото Pixabay

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