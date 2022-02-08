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Гроші

Переходимо на облік в одиницях: як зміняться платіжки за газ у травні

12:47 8 лютого 2022
газ

З 1 травня 2022 року в Україні зміниться система обліку газу: замість кубометрів у розрахунках фігуруватимуть одиниці енергії, а саме кіловат-години. Про це повідомили представники оператора ГТС України.

У компанії кажуть, що таким чином буде забезпечено справедливе ціноутворення. «Енергетична цінність природного газу є різною залежно від регіону і змінюється в часі залежно від джерела надходження (імпорт, підземні сховища газу, видобувні компанії тощо)», — пояснюють фахівці оператора ГТС України.

Міненерго запевнило, що споживачі, як і раніше, щомісяця передаватимуть показання лічильника в кубометрах, а переводити одиниці обсягу в кіловат-години буде газорозподільна компанія. В особистому онлайн-кабінеті споживач зможе перевірити правильність розрахунків. Ціна у квитанції буде виставлена за енергетичну одиницю.

В Асоціації постачальників енергоресурсів наголошують, що для споживача буде зручнішим облік газу в енергоодиницях. По-перше, споживач платитиме лише за отриману кількість енергії. По-друге, буде простіше підрахувати, чим вигідніше опалювати будинок — газом чи електрикою — якщо для обох джерел тепла буде загальна одиниця виміру.

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