Абонплата за воду та каналізацію у Харкові: тарифи та коли потрібно платити

З 1 лютого комунальне підприємство «Харківводоканал» почало нараховувати абонентську плату за обслуговування. Відповідно до повідомлення в соцмережі, передбачається, що нововведення дасть підприємству ресурси для покриття витрат на обслуговування та заміну лічильників, а також на проведення розрахунків за спожиті послуги та укладання договорів з абонентами.

Плата за абонентське обслуговування є обов'язковою для всіх споживачів, з якими укладено індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Тариф становить 30,9 гривень на місяць для будинків, у яких встановлено вузол комерційного обліку. Сюди входить абонплата за водопостачання — 19,08 грн та водовідведення — 11,82 грн.

Тариф для будинків без лічильників буде встановлено у розмірі 29,628 гривень на місяць. До нього входить водопостачання — 17,80 грн. та водовідведення — 11,82 грн.

Розрахунки представлені з урахуванням ПДВ та поширюються на всіх споживачів: бюджетні організації, комерційні підприємства, мешканців приватних та багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чи потрібно платити абонплату, якщо не користуватися комунальною послугою .

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