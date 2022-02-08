27.83 / 28.07 31.69 / 32.08
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Абонплата за воду та каналізацію у Харкові: тарифи та коли потрібно платити

22:52 8 лютого 2022
Абонплата за воду та каналізацію у Харкові: тарифи та коли потрібно платити

З 1 лютого комунальне підприємство «Харківводоканал» почало нараховувати абонентську плату за обслуговування. Відповідно до повідомлення в соцмережі, передбачається, що нововведення дасть підприємству ресурси для покриття витрат на обслуговування та заміну лічильників, а також на проведення розрахунків за спожиті послуги та укладання договорів з абонентами.

Плата за абонентське обслуговування є обов'язковою для всіх споживачів, з якими укладено індивідуальний договір про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

Читайте також: За воду доведеться платити дорожче: стало відомо, як зростуть тарифи на водопостачання

Тариф становить 30,9 гривень на місяць для будинків, у яких встановлено вузол комерційного обліку. Сюди входить абонплата за водопостачання — 19,08 грн та водовідведення — 11,82 грн.

Тариф для будинків без лічильників буде встановлено у розмірі 29,628 гривень на місяць. До нього входить водопостачання — 17,80 грн. та водовідведення — 11,82 грн.

Розрахунки представлені з урахуванням ПДВ та поширюються на всіх споживачів: бюджетні організації, комерційні підприємства, мешканців приватних та багатоквартирних будинків.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, чи потрібно платити абонплату, якщо не користуватися комунальною послугою .

26

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

в&#39;ячеслав узелков

Марино, прощавай назавжди? В'ячеслав Узелков заявив, що одружується вдруге

Коржі для торта Наполеон

Як приготувати хрумкі та тонкі коржі для «Наполеона»: простий рецепт

салат

Легкий та ситний овочевий салат без майонезу від Людмили Борщ: готується на «раз-два», особливо якщо гості вже на порозі

Винник та Таюне

«Як грім серед ясного неба»: Таюне розповіла про можливу причину сліз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.