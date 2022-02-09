Як переселенцям подовжити термін дії своєї платіжної картки: пояснення експертів

Вже 1 квітня 2022 року АТ «Державний ощадний банк України» припиняє надавати можливість використовувати платіжні картки внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що обслуговуються за тарифним пакетом «Мій рахунок», термін дії яких завершився під час карантину, тобто до 31 березня 2021 року. Але ВПО ще мають час для оформлення нових карток після проведення ідентифікації особи.

Як повідомили у пресслужбі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, раніше «Ощадбанк» пролонгував термін дії таких карток з огляду на небезпечну епідеміологічну ситуацію, пов’язану з поширенням COVID-19, до часу, коли розпочалася вакцинація населення. Тобто у ці два роки означені клієнти «Ощадбанку» могли отримати перевидані картки. Проте далеко не всі їх власники через різні об’єктивні й суб’єктивні обставини скористалися такою можливістю. Тому банк з огляду на інформацію про випадки шахрайства третіх осіб з таким типом карток вирішив поновити щодо них звичні процедури подовження терміну дії, з обов'язковою ідентифікацією особи.

До врегулювання ситуації довкола платіжних карток для внутрішньо переміщених осіб залучене й Мінреінтеграції, яке розробило план кроків щодо припинення з 1 квітня поточного року подальшого подовження дії «прострочених» карток «Ощадбанку» та внесло зміни до регуляторних постанов Кабміну.

Таким клієнтам з-поміж внутрішньо переміщених осіб важливо знати, що:

* пенсійні кошти на їх рахунках накопичуються в «Ощадбанку» й перебувають у безпеці; * після проходження фізичної ідентифікації у банку накопичені кошти будуть доступні для використання; * до часу ідентифікації нараховані пенсійні виплати накопичуватимуть на індивідуальних рахунках, вони залишаться вашою власністю.

За даними «Ощадбанку», відомо, що загальна чисельність зареєстрованих пенсіонерів-переселенців, приміром у Донецькій області, становить приблизно 264 тисячі осіб, а кількість неотриманих карток, термін дії яких закінчився під час карантину, значно перевищує 110 тисяч штук. З часу припинення пенсійних виплат на окупованих територіях, тобто з серпня 2014 року, залишились і жодного разу не зверталися на підконтрольній території з приводу поновлення таких виплат приблизно 118 тисяч осіб. І даних про те, чи вони живі, проживають за попередньою адресою або виїхали за кордон, немає. Однак останнім часом значно зросли випадки, коли до банку для отримання грошей звертаються довірені особи ВПО з довіреностями, виданими в Росії. Зважаючи, що інформація про довіреності, видані на території РФ, не міститься в Єдиному реєстрі довіреностей, а отже перевірка факту надання таких довіреностей не є можливою, цілком логічним є припущення правоохоронців в існуванні у цій технології кримінальної складової. Саме тому було прийнято рішення про обов’язкову ідентифікацію особи.

Варто нагадати, що в Україні змінили умови надання пільгових кредитів на купівлю житла для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, до 50 років збільшено вік нерухомості, на придбання якої можуть спрямувати кошти кредиту.

Фото Pixabay

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