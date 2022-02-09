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Гроші

В Україні піднімуть зарплати вчителям цього року: названо дату

18:49 9 лютого 2022
вчитель

З вересня 2022 року в Україні влада обіцяє підвищити зарплату вчителям. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти Київській організації профспілки працівників освіти та науки.

У листі повідомляється, що підвищити зарплату вчителям з 1 січня 2022 року не вдалося, оскільки гроші на ці цілі не заклали у держбюджеті.

Водночас у МОН опрацьовується варіант, за якого вчителям платитимуть не менше 15 тисяч гривень щомісяця починаючи з 1 вересня.

Розмір мінімальної зарплати в Україні з 1 грудня зріс на 500 гривень й наразі становить 6500 грн. Наступне підвищення планується у жовтні 2022 року.

За даними Держстату, середня зарплата в Україні у грудні 2021 року стала більшою на 21,5%, якщо порівнювати з листопадом. Найбільше заробляють мешканці Києва. У грудні 2021 року середня зарплата в столиці була 26 759 грн. Найнижчі зарплати у Кіровоградській області — 13 331 грн.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року були переглянуті виплати деяким категоріям педагогічних працівників. Підвищення, в основному, торкнулося персоналу спеціальних шкіл.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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