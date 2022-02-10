Рішення ухвалено: у Кабміні розповіли, коли українцям чекати на наступне масштабне підвищення пенсій після березневої індексації

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна, яка заявила, що разом з індексацією пенсійних виплат у березні буде підвищена й соціальна пенсія, розповіла про ще один великий етап збільшення виплат у 2022 році.

Так, в ефірі телеканалу «Дом» вона пояснила, що наступний «масштабний перерахунок» буде проведений у жовтні цього року. «Це вже ухвалене рішення, до речі. Вже ухвала уряду про це є», — додала міністерка.

Так, з жовтня щомісячну доплату у розмірі 300 гривень почнуть отримувати пенсіонери віком 70−75 років. Мінімальну пенсію для тих, хто вийшов на заслужений вік з категорії 70+, встановлять на рівні 3 тисячі гривень.

«Мінімальна пенсія в країні для цих людей не буде меншою за 3 тис. грн. Для нас це теж масштабний крок, бо ми знаємо, що є і 1 934 грн., і 2 100 грн. і 2 500 грн. Ми хочемо зафіксувати 3 тис гривень як мінімальну пенсійну виплату з жовтня 2022 року», — сказала Лазебна.

Також міністерка заявила, що у березні будуть проіндексовані не лише пенсії, а й «вікові добавки»: «Люди дуже очікували вікових доплат, коли пенсіонеру старшому за 80 років ми дали 500 грн. Щомісяця, це не разова допомога. Минулого року ми 75-річним пенсіонерам дали по 400 грн. Ці виплати також проіндексуються. Наприклад, 500 грн для пенсіонера, старшого за 80 років, вже буде 570 грн. А де 400 грн, буде 456 грн».

Раніше повідомлялося, що у березні коефіцієнт для індексації пенсій складе 14 відсотків. До речі, раніше заявлялося, що індексація стосується лише пенсії, нарахованої відповідно до стажу та заробітної плати, з якої сплачувались соціальні внески. Про індексацію «вікових» добавок раніше не йшлося.

Фото Pixabay

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