Українцям розповіли, як отримати гроші за е-лікарняним

В Україні, де через пандемію коронавірусу хочуть ввести дистанційне оформлення е-лікарняного при симптомах COVID-19 або ГРВІ (зараз оформлення листка про тимчасову втрату працездатності можливе при особистому візиті до сімейного лікаря), розповіли, як отримати відповідні виплати.

УФонді соціального страхування пояснили, що фінансування допомоги з тимчасової непрацездатності здійснюється на підставі заяви-розрахунку, яку роботодавець оформлює та подає до Фонду за відповідним електронним лікарняним. Саме дата отримання заяви від роботодавця, а не дата створення е-лікарняного впливає на час отримання допомоги.

Так що, як тільки лікар зробить медичний висновок про тимчасову непрацездатність (про це надійде повідомлення від E-health), а за ним автоматично сформується е-лікарняний, потрібно повідомити про це роботодавця будь-яким зручним способом — наприклад, телефоном.

«Свідченням того, що електронний лікарняний успішно сформувався, є його наявність в особистому кабінеті застрахованої особи на веб-порталі Пенсійного фонду. Також про створення е-лікарняного повідомить Пенсійний фонд за допомогою SMS — у повідомленні буде вказано номер е-лікарняного та період його дії. Однак таке SMS надійде, якщо застрахована особа заздалегідь зареєструвалася на порталі та у налаштуваннях дала згоду на дистанційне інформування», — пояснили у Фонді.

Виплати призначать після завершення визначеного у лікарняному періоду непрацездатності та закінчення терміну, протягом якого лікар може вносити зміни.

Коли е-лікарняний змінить свій статус на «готово до оплати», роботодавець розпочне процедуру призначення. Спочатку електронний документ передадуть на розгляд Комісії (уповноваженому) із соціального страхування підприємства для ухвалення рішення щодо надання матеріального забезпечення. Термін розгляду документів та прийняття такого рішення — 10 календарних днів з дати видачі е-лікарняного (датою видачі вважається восьмий день після дати закриття е-лікарняного, а для лікарняних у зв'язку з вагітністю та пологами — восьмий день з дати відкриття).

Далі бухгалтерія розрахує суму матеріального забезпечення, сформує за е-лікарняним заяву-розрахунок і передасть його у ФССУ на оплату. На цей етап відведено трохи більше 5 робочих днів.

Після того, як заява подана, слідкувати за оплатою лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund .

Роботодавець виплатить допомогу застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги термін, встановлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від Фонду.

Раніше Фонд соціального страхування України пояснювали, що робити, якщо хворий не отримав повідомлення про те, що лікарняний сформований.

Фото Pixabay

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter