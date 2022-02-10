Житловий кредит може зменшити оподаткування доходів: як ним правильно скористатися

Українські платники податків можуть знизити суму, що відраховується до бюджету, кількома шляхами, наприклад, скориставшись податковою соціальною пільгою (ПСП) або ж звернувшись за податковою знижкою за користування іпотечним житловим кредитом.

Як повідомляють ГУ ДПСУ у Харківській област, згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, платник податків має право на податкову знижку. Однією з підстав її оформлення є відшкодування частини відсотків, сплачених за користуванням іпотечним житловим кредитом (якщо будинок або квартира, на яку оформлено іпотеку, визначено як основне місце проживання, тобто місце його прописки).

До речі, претендувати на відшкодування частини відсотків за позикою можна й при оформленні іпотечного кредиту в іноземній валюті. Нараховані відсотки у валюті перераховуються у гривню за офіційним курсом НБУ, який діяв у момент їхнього нарахування.

Платник податків може розраховувати на відшкодування лише одного іпотечного кредиту протягом 10 послідовних календарних років, починаючи з року, у якому купується житло.

Вимоги для нарахування податкової знижки:

бути громадянином України та мати реєстраційний номер (або позначку у паспорті про відмову від нього);

не займатися приватним підприємництвом;

бути прописаним у житлі, на яке оформлено іпотеку;

загальна сума податкової знижки не може перевищувати розміру сплаченого податку на доходи фізичних осіб у звітному податковому році;

оформити знижку можна лише до кінця податкового року, наступного за звітним.

Для того, щоб отримати податкову знижку, слід надати такі документи:

заяву із зазначенням реквізитів про відкриття рахунку для перерахування відшкодування за іпотекою;

копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника податків, який сплатив іпотеку;

податкову декларацію про майно та доходи;

кредитний договір, в якому обов'язково має вказуватися, що він виданий на купівлю житла — позика має бути видана лише банком, а термін кредиту має бути не менше, ніж 5 років;

нотаріально засвідчений договір іпотеки;

довідку про заробітну плату за звітний період з обов'язковим включенням сум утриманих податків;

платіжні документи, у яких чітко визначено суму сплачених відсотків за користування іпотечним кредитом та прізвище, ім'я та по батькові платника податку як платника цих відсотків (рахунок з печаткою про перерахування коштів через касу, платіжне доручення банку з відміткою про перерахування коштів).

Раніше повідомлялося, що до Ради внесли два варіанти податкової реформи. Обидва вони передбачають скасування єдиного соціального внеску (ЕСВ) та військового збору, на заміну яким пропонується запровадити об'єднаний податок.

Фото Pixabay

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