Страховий стаж 35 років: хто отримуватиме 3000 гривень та як розрахувати мінімальну пенсійну виплату

В Україні в 2022 році готуються ощасливити пенсіонерів віком від 70 років. З 1 жовтня на них поширять програму доплат до пенсії. Виплату у розмірі 300 гривень отримають близько 4 млн осіб. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Програма доплат до пенсії найстаршим пенсіонерам реалізується вже третій рік. У 2020 році доплати запровадили для осіб віком 80 років і старше, у 2021-му під програму потрапили пенсіонери старші 75 років.

Окрім доплати до пенсії, для 70-річних з 1 жовтня 2022 року буде запроваджено новий пенсійний мінімум. В осіб старше 70 років з повним страховим стажем (30 років для жінок, 35 — для чоловіків) пенсія повинна становити не менше 3000 грн. Якщо ж стаж менший, то мінімальна пенсійна виплата розраховується пропорційно до відпрацьованих років: 3000 грн х роки стажу/30 років.

Пенсіонери віком від 70 до 80 років зі страховим стажем 20/25 років отримуватимуть не менше 2500 грн. Особи старші 80 років зі страховим стажем 20/25 років — не менше ніж 2600 грн.

Нагадаємо, що найближче підвищення пенсій в Україні відбудеться 1 березня. Буде проведено індексацію основного розміру пенсії та призначених надбавок.

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