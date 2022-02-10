27.80 / 28.02 31.66 / 32.04
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Страховий стаж 35 років: хто отримуватиме 3000 гривень та як розрахувати мінімальну пенсійну виплату

18:41 10 лютого 2022
пенсіонери

В Україні в 2022 році готуються ощасливити пенсіонерів віком від 70 років. З 1 жовтня на них поширять програму доплат до пенсії. Виплату у розмірі 300 гривень отримають близько 4 млн осіб. Про це повідомило Мінсоцполітики.

Програма доплат до пенсії найстаршим пенсіонерам реалізується вже третій рік. У 2020 році доплати запровадили для осіб віком 80 років і старше, у 2021-му під програму потрапили пенсіонери старші 75 років.

Окрім доплати до пенсії, для 70-річних з 1 жовтня 2022 року буде запроваджено новий пенсійний мінімум. В осіб старше 70 років з повним страховим стажем (30 років для жінок, 35 — для чоловіків) пенсія повинна становити не менше 3000 грн. Якщо ж стаж менший, то мінімальна пенсійна виплата розраховується пропорційно до відпрацьованих років: 3000 грн х роки стажу/30 років.

Пенсіонери віком від 70 до 80 років зі страховим стажем 20/25 років отримуватимуть не менше 2500 грн. Особи старші 80 років зі страховим стажем 20/25 років — не менше ніж 2600 грн.

Нагадаємо, що найближче підвищення пенсій в Україні відбудеться 1 березня. Буде проведено індексацію основного розміру пенсії та призначених надбавок.

Фото https://ua.depositphotos.com/

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архіп

«Помста» Ігоря Ніколаєва: син Наташі Корольової стає все більш схожим на її першого чоловіка

рогалики

Бомбічні рогалики з вишнею «від мами»: оригінальний рецепт

Артемій Рябчук

У ДБР прокоментували «самогубство» стрільця з Дніпра

пиріжки

Бюджетна страва від Людмили Борщ: «ледачі» домашні пиріжки — готуються на сковорідці, але смак забути неможливо

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.