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Нацкомісія встановила нові обмеження на ринку електроенергії

10:11 11 лютого 2022
електроенергія

Через цінові коливання на ринку електроенергії регулятор встановив обмеження. До 16 лютого діятиме мінімальний ціновий ліміт на ринку «на добу наперед» у розмірі 987,5 грн/МВт-год. Про це повідомила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Крім того, підвищено нижнє цінове обмеження для заявок на внутрішньодобовий ринок електроенергії — до 150% від заявок на ринку «на добу наперед».

У НКРЕКУ кажуть, що обмеження потрібні, щоб стабілізувати роботу ринку електроенергії.

Раніше стало відомо, що з 1 квітня в Україні може подорожчати електроенергія. У планах оператора — підвищити тариф на 29,1%.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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