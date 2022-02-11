Нацкомісія встановила нові обмеження на ринку електроенергії

Через цінові коливання на ринку електроенергії регулятор встановив обмеження. До 16 лютого діятиме мінімальний ціновий ліміт на ринку «на добу наперед» у розмірі 987,5 грн/МВт-год. Про це повідомила Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг.

Крім того, підвищено нижнє цінове обмеження для заявок на внутрішньодобовий ринок електроенергії — до 150% від заявок на ринку «на добу наперед».

У НКРЕКУ кажуть, що обмеження потрібні, щоб стабілізувати роботу ринку електроенергії.

Раніше стало відомо, що з 1 квітня в Україні може подорожчати електроенергія. У планах оператора — підвищити тариф на 29,1%.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter